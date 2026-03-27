GROSSETO – Con la rubrica #tuttoweekend IlGiunco.net vi consiglia tutti gli appuntamenti da non perdere nel fine settimana in Maremma.

Naturalmente trovate tutti gli eventi della provincia di Grosseto nella nostra sezione “Speciale Eventi” a questo LINK e in particolare gli eventi e le iniziative in programma durante il fine settimana a questo LINK. Tra gli eventi che vi consigliamo troverete feste, sagre, spettacoli, concerti, iniziative di beneficenza, proiezioni cinematografiche, mostre e mercati. Tutto in un unico luogo, il nostro #tuttoweekend.

Segnalazioni – Aspettiamo le vostre segnalazioni da inviare a [email protected]: l’articolo è in continuo aggiornamento.

VENERDÌ 27 MARZO

CAPALBIO

Fino al 29-3-2026 – Nuovo cinema Tirreno: ecco i film in sala nel fine settimana

FOLLONICA

Fino al 29-3-2026 – Follonica si trasforma nella città del cioccolato: in piazza arriva “Chocomoments”

GROSSETO

Fino al 28-3-2026 – “Trame di mito”: al palazzo della Provincia mostra tra ricamo, pittura e fotografia

Fino al 28-3-2026 – Weekend di musica live al Khorakhané: due eventi tra blues e reggae

Fino al 29-3-2026 – Dal Giglio alla Maremma: alle Clarisse la nuova mostra “Sotto una luce fossile”

Fino al 29-3-2026 – 80 anni di democrazia locale: all’Archivio di Stato in mostra documenti e manifesti elettorali dal 1946 ad oggi

MASSA MARITTIMA

27-3-2026 – Assaggiare la storia: in biblioteca incontro sulla Massa antica e degustazione storica

Fino al 4-4-2026 – Più che da leggere, sono da ammirare: a Massa la mostra “Libri d’artista”

SABATO 28 MARZO

AMIATA

Fino al 19-4-2026 – “Gitani”: in mostra il viaggio fotografico di Carlo Tardani tra fede, identità e memoria

CAPALBIO

Fino al 29-3-2026 – Nuovo cinema Tirreno: ecco i film in sala nel fine settimana

FOLLONICA

28-3-2026 – Dalla mostra su Dante alle letture per bambini: gli incontri alla biblioteca della Ghisa

28-3-2026 – Incontro su “Nutrimento e assimilazione”: conferenza dell’associazione Kore

28-3-2026 – Alla Fonderia 1 si parla del vino: viaggio tra curiosità, mito e tradizione

28-3-2026 – Cassarello dona un defibrillatore alla città in ricordo di Mario Buoncristiani: sabato l’inaugurazione

Fino al 29-3-2026 – Follonica si trasforma nella città del cioccolato: in piazza arriva “Chocomoments”

GROSSETO

28-3-2026 – “Sotto una luce fossile”: a Clarisse Arte l’incontro con il fotografo Davide Tranchina

28-3-2026 – Agli Industri arriva “La Duse”: danza e poesia per raccontare un’icona

28-3-2026 – Dalla scienza alla tavola: alla scoperta delle erbe spontanee e dei sapori della Maremma

28-3-2026 – “Libere di sentirsi al sicuro”: incontro pubblico per parlare di sicurezza delle donne

Fino al 28-3-2026 – Weekend di musica live al Khorakhané: due eventi tra blues e reggae

Fino al 28-3-2026 – “Trame di mito”: al palazzo della Provincia mostra tra ricamo, pittura e fotografia

Fino al 29-3-2026 – Dal Giglio alla Maremma: alle Clarisse la nuova mostra “Sotto una luce fossile”

Fino al 29-3-2026 – 80 anni di democrazia locale: all’Archivio di Stato in mostra documenti e manifesti elettorali dal 1946 ad oggi

MASSA MARITTIMA

Fino al 4-4-2026 – Più che da leggere, sono da ammirare: a Massa la mostra “Libri d’artista”

28-3-2026 – “Tatti, paese di sognatori”: le première toscane del documentario

ORBETELLO

28-3-2026 – Da Camille Claudel ad Alda Merini, il teatro al femminile arriva all’Albinia

PITIGLIANO

28-3-2026 – “Offro io” chiude la stagione al Teatro Salvini

DOMENICA 29 MARZO

AMIATA

Fino al 19-4-2026 – “Gitani”: in mostra il viaggio fotografico di Carlo Tardani tra fede, identità e memoria

CAPALBIO

Fino al 29-3-2026 – Nuovo cinema Tirreno: ecco i film in sala nel fine settimana

FOLLONICA

Fino al 29-3-2026 – Follonica si trasforma nella città del cioccolato: in piazza arriva “Chocomoments”

GAVORRANO

29-3-2026 – “Uniti per Irene”: giornata tra natura, sport e solidarietà. Ecco come partecipare

GROSSETO

29-3-2026 – Dalle piante sacre al concerto di Pasqua: domenica di eventi al Parco della Maremma

29-3-2026 – Teatro solidale alla Sala Eden: in scena “La Baronessa Schiccherona”

29-3-2026 – Full immersion nella scrittura creativa: alla libreria Qb c’è “Il bosco delle storie”

Fino al 29-3-2026 – Dal Giglio alla Maremma: alle Clarisse la nuova mostra “Sotto una luce fossile”

Fino al 29-3-2026 – 80 anni di democrazia locale: all’Archivio di Stato in mostra documenti e manifesti elettorali dal 1946 ad oggi

ISOLA DEL GIGLIO

29-3-2026 – A primavera due escursioni all’Isola di Giannutri: trekking e visita alla Villa romana

MASSA MARITTIMA

Fino al 4-4-2026 – Più che da leggere, sono da ammirare: a Massa la mostra “Libri d’artista”