FOLLONICA – Una piazza tutta dedicata al cioccolato. Nella mattina del 27 marzo ha preso il via ufficialmente la prima edizione di Chocomoments a Follonica: la fiera dedicata al cioccolato artigianale resterà aperta fino a domenica 29 dalle 10 alle 20.

Protagonisti i numerosi stand che propongono cioccolato artigianale di tutti i tipi, dalle creme spalmabili alle tavolette decorate nei modi più fantasiosi, fino alle cialde, ai Marron Glacé e alle praline colorate. Previsti anche momenti di animazione per bambini e lezioni per gli adulti, il tutto legato alla fabbricazione del cioccolato e alle sue proprietà.

Al taglio del nastro, con i ragazzi delle scuole, anche il sindaco Matteo Buoncristiani e il vicesindaco Danilo Baietti, insieme alla polizia municipale in servizio per garantire la sicurezza.

Il programma

La fiera si è aperta con le lezioni agli studenti delle scuole cittadine. Sempre venerdì alle 15 è poi prevista la premiazione del Rione Centro e alle 18 lo Show cooking a cura dei maestri cioccolatieri Chocomoments “Come nasce una sacher”. Sabato ore 12:30 Show-cooking a cura dei maestri cioccolatieri “come nasce la tanto desiderata Tavoletta Dubai” con ripieno di crema al pistacchio e pasta kataifi. Alle ore 15:00 Premiazione di Rioni Senzuno- Pratoranieri-Chiesa, Da non perdere lo show sempre di sabato ore 18.00 durante il quale verrà realizzata una tavoletta di guinness, 10 metri di cioccolato verranno preparati live in piazza Guerrazzi. Una volta terminata la maxi – tavoletta verrà data in degustazione ad offerta a tutti i presenti, un momento unico da non perdere. I ricavati raccolti verranno devoluti a favore dell’Associazione”Croce Rossa italiana” – “Comitato di Follonica”. Domenica alle ore 12:30 Show cooking a cura dei maestri cioccolatieri Chocomoments nel quale verrà realizzata sul momento la pralina di Follonica, un cioccolatino unico realizzato con un ingrediente svelato all’ultimo per omaggiare il territorio. Alle ore 15:00 Premiazione dei Rioni Capannino-167-Cassarello-Zona Nuova.

Per i più piccoli c’è il laboratorio ChocoBaby aperto tutti i giorni dalle 15.30 alle 17.30. I bambini potranno improvvisare con il cioccolato preparando deliziosi cioccolatini da gustare a casa con tutte le attrezzature necessarie: grembiuli, cappellini e attrezzi per la lavorazione (costo 7 euro, non è necessaria la prenotazione). Sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.00 si lascia spazio gli adulti che potranno imparare a fare i cioccolatini partecipando al mini-corsi di pralineria per principianti a cura dai maestri cioccolatieri ChocoMoments (costo 30 euro a persona prenotazione obbligatoria [email protected]). Info su Facebook: Chocomoments la Fabbrica del cioccolato.

La manifestazione è organizzata da Fiva in collaborazione con Chocomoments e Confcommercio Grosseto – delegazione di Follonica, con il patrocinio del Comune di Follonica.

Nella galleria fotografica qui sotto un “assaggio” (purtroppo solo visivo) degli stand dedicati al cioccolato grazie alle foto di Giorgio Paggetti.