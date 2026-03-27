GROSSETO. Con l’arrivo della primavera torna anche l’ora legale. Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo 2026, alle 2:00, gli orologi dovranno essere spostati avanti di un’ora, passando direttamente alle 3:00. Il cambiamento segna l’inizio di un periodo di sette mesi durante il quale si punta a sfruttare maggiormente la luce naturale nelle ore serali, con effetti diretti anche sul contenimento dei consumi energetici.

Il passaggio comporterà nell’immediato una riduzione di un’ora di sonno e un conseguente adattamento dei ritmi quotidiani. Le prime ore del mattino risulteranno meno illuminate, mentre nel pomeriggio e in serata la luce solare sarà più prolungata. Il ritorno all’ora solare è già programmato per la notte tra il 24 e il 25 ottobre 2026, quando le lancette verranno riportate indietro di sessanta minuti.

Come aggiornare orologi e dispositivi

Il cambio di orario avverrà automaticamente sulla maggior parte dei dispositivi elettronici connessi alla rete. Smartphone, computer, tablet e smartwatch sincronizzati a internet si aggiorneranno senza necessità di interventi da parte degli utenti.

Diverso il caso per gli strumenti non collegati: orologi analogici, sveglie tradizionali, elettrodomestici datati o sistemi elettronici privi di connessione richiederanno invece una regolazione manuale. Anche alcune automobili potrebbero necessitare dell’aggiornamento diretto dell’orario.

Avviata l’indagine sull’ora legale permanente

Parallelamente al cambio stagionale, prosegue il confronto istituzionale sulla possibile introduzione dell’ora legale per tutto l’anno. La X Commissione della Camera dei Deputati ha dato il via a un’indagine conoscitiva per approfondire vantaggi e criticità dell’abolizione del doppio cambio annuale.

L’iniziativa nasce su proposta di diversi soggetti, tra cui la Società italiana di medicina ambientale, l’associazione Consumerismo No Profit e il deputato Andrea Barabotti. L’obiettivo è raccogliere dati aggiornati attraverso il coinvolgimento di enti di ricerca, rappresentanti del mondo economico e istituzioni. Tra i temi al centro dell’analisi figurano gli effetti sull’economia, l’impatto sul sistema produttivo e le possibili conseguenze sociali, oltre alla valutazione di una eventuale fase sperimentale.

Le audizioni, che coinvolgeranno anche organismi europei e associazioni di categoria, dovranno concludersi entro il 30 giugno.

Risparmi energetici e benefici ambientali

A sostenere l’ipotesi dell’ora legale permanente contribuiscono i dati relativi ai consumi energetici. Secondo le rilevazioni di Terna, nel periodo compreso tra il 2004 e il 2025 l’Italia ha registrato un risparmio complessivo superiore ai 12 miliardi di kilowattora grazie all’adozione dell’ora legale. Questo si è tradotto in un beneficio economico stimato in circa 2,3 miliardi di euro per i cittadini.

Anche sul piano ambientale emergono effetti rilevanti. Le stime della Società italiana di medicina ambientale indicano che l’estensione dell’orario estivo potrebbe ridurre annualmente le emissioni di anidride carbonica tra le 160.000 e le 200.000 tonnellate, un risultato paragonabile a quello ottenibile con la messa a dimora di milioni di alberi.