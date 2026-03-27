CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Si chiude una settimana intensa per la Blue Factor di serie A1, pronta alla trasferta contro il Giovinazzo. Domani sabato sera alle 20, con arbitri Cristiano Parolin di Bassano e Giorgio Fontana di Milano, la terzultima della stagione per i biancocelesti vede in netto rialzo le quotazioni del quintetto pugliese, capace nel recupero infrasettimanale di stendere il Cgc Viareggio per 5-2 e lasciarsi alle spalle la delusione della semifinale della Wse Trophy, persa contro il Valonfgo, sempre al pala Pansini. All’andata al Casa Mora fu una sfida ricca di colpi di scena: maremmani avanti 2-0 con la doppietta di Escobar, e poi il ritorno dei biancoverdi di Angelo Depalma capaci portarsi sul 4-2 con i gol di Clavel, due reti di Cardoso e Monticelli, prima del recupero castiglionese con Cabiddu e Lasorsa negli ultimi due minuti.
Oggi, come detto, la situazione vede il Giovinazzo con il ritorno della leggenda Pino Marzella in panchina, e un paio d’innesti da gennaio come il portiere Giovanni Bovo dal Valdagno e l’esperto esterno italo-argentino Jorge Martin Maturano, 39 anni, arrivato dopo le ultime esperienze in Brasile al Sertaozinho e in Cile al Miguel Leon Prado. Ma il Gruppo Sportivo Acciaierie e Ferriere Pugliesi ha vissuto una settimana importante anche sotto il profilo societario: il presidente Francesco Minervini ha annunciato che ha fine stagione lascerà. Di fatto un finale di campionato in crescendo potrebbe però far cambiare idea al primo dirigente dell’Afp, che è anche delegato europeo del Wse Rink Hockey e presidente della Lihp. Per la Blue Factor sarà dunque una gara difficilissima. In forse l’utilizzo del portiere Michael Saitta, rientrato ma solo per la panchina a Sarzana, mentre in miglioramento le condizioni di Oscar Lasorsa che sta smaltendo i suoi guai fisici.
Gli ultimi precedenti in A1: 2007/08 in Coppa Italia a Follonica (quarti girone) Cas-Gio 4-3. In campionato Gio-Cas 1-4 (3 Bracali) Cas-Gio 2-3. 2008-09 in campionato Cas-Gio 1-4 Gio-Cas 5-3 (1 gol Bracali). Nel 1978-79 in A Gio-Cas 6-5 e Cas-Gio 4-7. 1981-82 Gio-Cas 9-9 (Martinazzo 5, Gaeta 4), Cas-Gio 5-10 (Gio terzo). 84-85 Gio-Cas 2-2 (Martinazzo e Zabalia), Cas-Gio 7-5 (Martinazzo, Maggi 3, Fantozzi, Zabalia). 1986-87 Gio-Cas 5-5, Cas-Gio 8-3, 1987-88 Cas-Gio 3-3, Gio-Cas 4-2.
Ultime sfide in A2 22/23 Gio-Cas 3-1 Cas-Gio 4-6. 21/22 Gio-Cas 7-5, Cas-Gio 8-1 (Brunelli 3 Maldini 1 Cabiddu 2). 20/21 Gio-Cas 5-6 (Maldini e Cabiddu), Cas-Gio 12-1 (Cabiddu 5 Brunelli 4 Maldini 2).
In serie A2 il quintetto di Federico Paghi, ospita sabato sera alle 19 al Casa Mora, arbitro Donato mauro di Salerno, la capolista Forte dei Marmi. All’andata il Castiglione fu battuto per 9-2.
Dopo i Promoter tornano a giocare le rose giovanili. L’Under 23 è di scena stasera a Viareggio contro i Pumas A per la 12esima giornata del campionato. L’Under 17 Lo Scoiattolo gioca invece domenica alle 16 al Casa Mora ospitando il Sarzana. In pista anche i capolista Under 15 La Scala che domani sabato alle 15 affronteranno nel derby, sulla pista ostile del Parri, il Cp Grosseto A.
Serie A1 – 24a giornata 28/29 marzo
Indeco Afp Giovinazzo-Blue Factor Castiglione
Bcc Centropadana Lodi-Forte dei Marmi
Innocenti Cos. Follonica-Tr Azzurra Novara
Breganze-Why Sport Valdagno
Sarzana-Cp Grosseto
Cgc Viareggio-Teamservicecar Hrc Monza
Trissino-Ubroker Bassano
La classifica
Bassano 60 punti; Trissino 59; Cgc Viareggio, Valdagno 48; AW Lodi 44; Hrc Monza 42; Cp Grosseto 34; Follonica, Sarzana 28; Azzurra Novara 20; Forte dei Marmi 18; Afp Giovinazzo 17; Castiglione 10; Breganze 6
Serie A1 – 25a giornata 11/12 aprile
Cp Grosseto-Trissino
Bcc Centropadana Lodi-Teamservicecar Hrc Monza
Why Sport Valdagno-Sarzana
Forte dei Marmi-Innocenti Cos. Follonica
Tr Azzurra Novara-Breganze
Ubroker Bassano-Indeco Afp Giovinazzo
Blue Factor Castiglione-Cgc Viareggio
Serie A2 – girone B – 16 giornata 28 marzo
Rh Scandiano-Rotellistica Camaiore
Mgm Remaplast Eboli-Nova Medicea Viareggio
Blue Factor Castiglione-Forte dei Marmi
Newco Roller Matera-Iren Follonica
Spv Viareggio-Sarzana
La classifica
Forte dei Marmi (14) 37 punti; Rot.ca Camaiore (15) 33; Roller Matera (14) 31; Rh Scandiano (15) 29; Pumas Viareggio (14) 28; Castiglione (15), Spv Viareggio (14) 15; Sarzana (15) 14; Cresh Eboli (15) 7; Follonica (15) (-1p) 5
Under 23 zona 4 – 12a giornata 27 marzo
Pumas Viareggio B-Versilia H.Forte
Pumas Viareggio A-Blue Factor Castiglione
Sarzana-Follonica
Spv Viareggio-Cgc Viareggio
La classifica
Sarzana (10), Castiglione (10) 24; Versilia H. Forte (9) 22; Pumas Viareggio A (6) 12; Pumas Viareggio B (8), Follonica (8) 9; Spv Viareggio (8) 4; Cgc Viareggio (11) 0
Under 17 zona 4 – 18a giornata 29 marzo
Pumas Viareggio A-Cgc Viareggio
Lo Scoiattolo Castiglione-Sarzana
Riposa Pumas Viareggio B
La classifica
Pumas Viareggio A (12) 33 punti; Castiglione (13) 31; Sarzana (13) 22; Pumas Viareggio B (14) 9; Cgc Viareggio (14) 3
Under 15 zona 4 – 19a giornata 28 marzo
Sarzana B-Forte dei Marmi
Cp Grosseto A-La Scala Castiglione
Spv Viareggio-Siena
Bluoptik Follonica-Cp Grosseto B
Sarzana A-Rotellistica Camaiore
Startit Prato-Cgc Viareggio
La classifica
Castiglione (18) 54 punti; Sarzana A (18) 48; Cgc Viareggio (18) 46; Cp Grosseto A (18) 40; Follonica (17), R.a Camaiore (18) 31; Sarzana B (17) 24; Prato (18) 15; Spv Viareggio (17) 7; Siena (18), Cp Grosseto B (17) 6; Forte Marmi (18) 5