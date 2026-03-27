CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Si chiude una settimana intensa per la Blue Factor di serie A1, pronta alla trasferta contro il Giovinazzo. Domani sabato sera alle 20, con arbitri Cristiano Parolin di Bassano e Giorgio Fontana di Milano, la terzultima della stagione per i biancocelesti vede in netto rialzo le quotazioni del quintetto pugliese, capace nel recupero infrasettimanale di stendere il Cgc Viareggio per 5-2 e lasciarsi alle spalle la delusione della semifinale della Wse Trophy, persa contro il Valonfgo, sempre al pala Pansini. All’andata al Casa Mora fu una sfida ricca di colpi di scena: maremmani avanti 2-0 con la doppietta di Escobar, e poi il ritorno dei biancoverdi di Angelo Depalma capaci portarsi sul 4-2 con i gol di Clavel, due reti di Cardoso e Monticelli, prima del recupero castiglionese con Cabiddu e Lasorsa negli ultimi due minuti.

Oggi, come detto, la situazione vede il Giovinazzo con il ritorno della leggenda Pino Marzella in panchina, e un paio d’innesti da gennaio come il portiere Giovanni Bovo dal Valdagno e l’esperto esterno italo-argentino Jorge Martin Maturano, 39 anni, arrivato dopo le ultime esperienze in Brasile al Sertaozinho e in Cile al Miguel Leon Prado. Ma il Gruppo Sportivo Acciaierie e Ferriere Pugliesi ha vissuto una settimana importante anche sotto il profilo societario: il presidente Francesco Minervini ha annunciato che ha fine stagione lascerà. Di fatto un finale di campionato in crescendo potrebbe però far cambiare idea al primo dirigente dell’Afp, che è anche delegato europeo del Wse Rink Hockey e presidente della Lihp. Per la Blue Factor sarà dunque una gara difficilissima. In forse l’utilizzo del portiere Michael Saitta, rientrato ma solo per la panchina a Sarzana, mentre in miglioramento le condizioni di Oscar Lasorsa che sta smaltendo i suoi guai fisici.

Gli ultimi precedenti in A1: 2007/08 in Coppa Italia a Follonica (quarti girone) Cas-Gio 4-3. In campionato Gio-Cas 1-4 (3 Bracali) Cas-Gio 2-3. 2008-09 in campionato Cas-Gio 1-4 Gio-Cas 5-3 (1 gol Bracali). Nel 1978-79 in A Gio-Cas 6-5 e Cas-Gio 4-7. 1981-82 Gio-Cas 9-9 (Martinazzo 5, Gaeta 4), Cas-Gio 5-10 (Gio terzo). 84-85 Gio-Cas 2-2 (Martinazzo e Zabalia), Cas-Gio 7-5 (Martinazzo, Maggi 3, Fantozzi, Zabalia). 1986-87 Gio-Cas 5-5, Cas-Gio 8-3, 1987-88 Cas-Gio 3-3, Gio-Cas 4-2.

Ultime sfide in A2 22/23 Gio-Cas 3-1 Cas-Gio 4-6. 21/22 Gio-Cas 7-5, Cas-Gio 8-1 (Brunelli 3 Maldini 1 Cabiddu 2). 20/21 Gio-Cas 5-6 (Maldini e Cabiddu), Cas-Gio 12-1 (Cabiddu 5 Brunelli 4 Maldini 2).

In serie A2 il quintetto di Federico Paghi, ospita sabato sera alle 19 al Casa Mora, arbitro Donato mauro di Salerno, la capolista Forte dei Marmi. All’andata il Castiglione fu battuto per 9-2.

Dopo i Promoter tornano a giocare le rose giovanili. L’Under 23 è di scena stasera a Viareggio contro i Pumas A per la 12esima giornata del campionato. L’Under 17 Lo Scoiattolo gioca invece domenica alle 16 al Casa Mora ospitando il Sarzana. In pista anche i capolista Under 15 La Scala che domani sabato alle 15 affronteranno nel derby, sulla pista ostile del Parri, il Cp Grosseto A.

Serie A1 – 24a giornata 28/29 marzo

Indeco Afp Giovinazzo-Blue Factor Castiglione

Bcc Centropadana Lodi-Forte dei Marmi

Innocenti Cos. Follonica-Tr Azzurra Novara

Breganze-Why Sport Valdagno

Sarzana-Cp Grosseto

Cgc Viareggio-Teamservicecar Hrc Monza

Trissino-Ubroker Bassano

La classifica

Bassano 60 punti; Trissino 59; Cgc Viareggio, Valdagno 48; AW Lodi 44; Hrc Monza 42; Cp Grosseto 34; Follonica, Sarzana 28; Azzurra Novara 20; Forte dei Marmi 18; Afp Giovinazzo 17; Castiglione 10; Breganze 6

Serie A1 – 25a giornata 11/12 aprile

Cp Grosseto-Trissino

Bcc Centropadana Lodi-Teamservicecar Hrc Monza

Why Sport Valdagno-Sarzana

Forte dei Marmi-Innocenti Cos. Follonica

Tr Azzurra Novara-Breganze

Ubroker Bassano-Indeco Afp Giovinazzo

Blue Factor Castiglione-Cgc Viareggio

Serie A2 – girone B – 16 giornata 28 marzo

Rh Scandiano-Rotellistica Camaiore

Mgm Remaplast Eboli-Nova Medicea Viareggio

Blue Factor Castiglione-Forte dei Marmi

Newco Roller Matera-Iren Follonica

Spv Viareggio-Sarzana

La classifica

Forte dei Marmi (14) 37 punti; Rot.ca Camaiore (15) 33; Roller Matera (14) 31; Rh Scandiano (15) 29; Pumas Viareggio (14) 28; Castiglione (15), Spv Viareggio (14) 15; Sarzana (15) 14; Cresh Eboli (15) 7; Follonica (15) (-1p) 5

Under 23 zona 4 – 12a giornata 27 marzo

Pumas Viareggio B-Versilia H.Forte

Pumas Viareggio A-Blue Factor Castiglione

Sarzana-Follonica

Spv Viareggio-Cgc Viareggio

La classifica

Sarzana (10), Castiglione (10) 24; Versilia H. Forte (9) 22; Pumas Viareggio A (6) 12; Pumas Viareggio B (8), Follonica (8) 9; Spv Viareggio (8) 4; Cgc Viareggio (11) 0

Under 17 zona 4 – 18a giornata 29 marzo

Pumas Viareggio A-Cgc Viareggio

Lo Scoiattolo Castiglione-Sarzana

Riposa Pumas Viareggio B

La classifica

Pumas Viareggio A (12) 33 punti; Castiglione (13) 31; Sarzana (13) 22; Pumas Viareggio B (14) 9; Cgc Viareggio (14) 3

Under 15 zona 4 – 19a giornata 28 marzo

Sarzana B-Forte dei Marmi

Cp Grosseto A-La Scala Castiglione

Spv Viareggio-Siena

Bluoptik Follonica-Cp Grosseto B

Sarzana A-Rotellistica Camaiore

Startit Prato-Cgc Viareggio

La classifica

Castiglione (18) 54 punti; Sarzana A (18) 48; Cgc Viareggio (18) 46; Cp Grosseto A (18) 40; Follonica (17), R.a Camaiore (18) 31; Sarzana B (17) 24; Prato (18) 15; Spv Viareggio (17) 7; Siena (18), Cp Grosseto B (17) 6; Forte Marmi (18) 5