FOLLONICA – Non è stato semplice per le volontarie riuscire a portare via il piccolo Willy da una situazione di maltrattamenti, abusi e privazioni che in molti avevano segnalato sui social.

«Alcuni cittadini avevano segnalato che avevano visto due persone, già in passato segnalate per maltrattamenti sugli animali, strattonare il cagnolino, un cucciolo, trascinarlo letteralmente con il guinzaglio perché non riusciva a stare al passo».

La volontaria, assieme ad altre persone, è andata a parlare con i due, e ha chiamato anche i carabinieri che a loro volta hanno allertato la Polizia municipale.

«Ho chiesto di cedermi il cane; ho offerto loro anche dei soldi. Non ne volevano sapere. Poi fortunatamente li ho convinti. Il cane era disidratato. Impaurito. Appena salito in auto si è rilassato e arrivato a casa ha probabilmente capito di essere salvo e si è messo a giocare con gli altri miei cani».

Adesso il piccolo Willy cerca casa, una famiglia responsabile, che lo faccia sentire finalmente amato. «Stiamo valutando alcune richieste che ci sono arrivate» rassicura la volontaria.

L’appello poi al sindaco di Follonica è ad intervenire o aiutare i volontari «Nel caso in cui i due, come già successo in passato, prendessero un nuovo cane».