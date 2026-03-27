GROSSETO – La Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno ha approvato e pubblicato tre bandi per l’anno 2026 finalizzati al sostegno del sistema imprenditoriale locale, con interventi dedicati alla creazione d’impresa, al commercio di vicinato e alla transizione sostenibile del comparto turistico.

Con il bando per la creazione d’impresa, l’Ente camerale intende incentivare la nascita di nuove attività, anche derivanti da passaggi generazionali. Il contributo è concesso a fondo perduto nella misura del 60% delle spese ammissibili, elevabile al 70% in caso di ricambio generazionale, fino a un importo massimo di euro 5.000. Sono ammissibili spese per la costituzione, l’acquisto di beni strumentali, la digitalizzazione e la promozione, con un investimento minimo richiesto pari a euro 3.000.

Il bando per il sostegno delle imprese di vicinato è rivolto alle attività del commercio al dettaglio, della ristorazione e della somministrazione, con l’obiettivo di favorirne il mantenimento e lo sviluppo. L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto pari al 60% delle spese ammissibili, fino a un massimo di euro 2.500, a fronte di un investimento minimo di euro 1.000. Tra le spese finanziabili rientrano attrezzature, interventi di comunicazione, formazione e sistemi per la sicurezza.

Il bando per la transizione sostenibile delle imprese turistiche è finalizzato a promuovere l’adozione di soluzioni orientate alla sostenibilità ambientale. Il contributo è pari al 60% delle spese ammissibili, fino a un massimo di euro 3.000, con un investimento minimo di euro 1.000. Sono finanziati interventi per il risparmio energetico, la riduzione dei rifiuti, l’efficientamento delle risorse e l’introduzione di soluzioni green.

Le agevolazioni non sono cumulabili con altri contributi pubblici.

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