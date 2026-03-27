GROSSETO – Sono partiti gli interventi di messa in sicurezza del terminal bus di piazza Marconi, uno dei punti più frequentati della città. “Prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale di Grosseto sul fronte della sicurezza urbana e della riqualificazione degli spazi pubblici”.

Il progetto, curato dal Settore sviluppo ambientale – servizio mobilità, prevede l’installazione di nuove barriere parapedonali nelle aree a maggiore intensità di traffico.

Obiettivo: più sicurezza per pedoni e utenti del trasporto pubblico

“L’intervento è finalizzato a migliorare concretamente la sicurezza dei cittadini, riducendo le interferenze tra flussi pedonali e veicolari”. Le nuove strutture consentiranno di indirizzare i pedoni verso percorsi dedicati e protetti, separando in modo più netto le zone di attesa dalle corsie di manovra degli autobus e contribuendo ad aumentare la percezione di sicurezza all’interno dell’area.

Si tratta di un intervento atteso da tempo, soprattutto da studenti, lavoratori e utenti del trasporto pubblico che ogni giorno transitano nella zona.

Megale: “Intervento concreto per la sicurezza”

“Si tratta di un intervento che guarda alla sicurezza reale delle persone – sottolinea l’assessore alla Mobilità Riccardo Megale – e che si inserisce in una strategia più ampia di riordino e modernizzazione della mobilità cittadina”.

Il sindaco: “Fatti concreti per la città”

Sulla stessa linea il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, che evidenzia l’importanza dell’intervento: “Non sono parole, ma fatti concreti. Interveniamo su uno dei nodi più sensibili della città per garantire maggiore sicurezza a cittadini, studenti, lavoratori e turisti. Continuiamo a investire sulla tutela delle persone e sulla qualità della vita urbana”.

Verso un terminal più moderno ed efficiente

L’intervento si inserisce in un progetto più ampio che prevede anche il potenziamento della segnaletica orizzontale e l’introduzione di sistemi di controllo degli accessi, con l’obiettivo di rendere il terminal di piazza Marconi un hub di mobilità moderno, efficiente e sicuro, in linea con le esigenze di una città sempre più attenta alla sicurezza e all’organizzazione degli spazi urbani.