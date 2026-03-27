FOLLONICA – Il presidente del Consiglio Alberto Aloisi ha convocato il Consiglio comunale di Follonica: la prossima seduta sarà venerdì 10 aprile alle 9, in presenza nella sala consiliare.
Di seguito l’ordine del giorno:
- Proposta 8 – processo verbale seduta consiglio comunale 28 novembre 2025 – approvazione
- Proposta 25 – processo verbale seduta consiglio comunale 11 febbraio 2026 – approvazione
- Comunicazioni del presidente del consiglio, del sindaco, degli assessori e dei consiglieri
- Domanda d’attualità – situazione dell’asilo melograni e convivenza con il cantiere della scuola Don Milani trasmessa dai consiglieri e consigliere Emanuele Betti, Francesco Ciompi, Mirjam Giorgieri, Andrea Pecorini e Francesca Stella
- Domanda d’attualità – situazione della scuola media Bugiani trasmessa dai consiglieri e consigliere Emanuele Betti, Francesco Ciompi, Mirjam Giorgieri, Andrea Pecorini e Francesca Stella
- Interrogazione 18 in merito allo “stato di attuazione della riorganizzazione dell’ente e alla nomina delle posizioni organizzative premesso che: in data 23 aprile 2025 è stato adottato un decreto sindacale relativo alla nuova organizzazione” trasmessa dai consiglieri e le consigliere Emanuele Betti, Francesco Ciompi, Mirjam Giorgieri, Andrea Pecorini e Francesca Stella
- Proposta 74/2025 – variante delle schede normative di indirizzo progettuale tr01 e tr09 – allegato a- del Ru ai sensi dell’articolo 238 della legge regionale 64/2014, procedimento ai sensi dell’articolo 30 delle leggi regionali 65/2014: introduzione del parametro unificato se a sostituzione del parametro sul e del vincolo “numero alloggi” – approvazione
- Mozione 12 – sulla richiesta di proroga dell’autorizzazione al rigassificatore di Piombino sul mancato rispetto del memorandum del 2022, sulle responsabilità del governo e sulla tutela del territorio del golfo di Follonica
- Odg – solidarietà verso forze dell’ordine presentato dal consigliere Stefano Boscaglia
- Odg: iniziative per la tutela della salute mestruale, il contrasto alla “period poverty” e la promozione del diritto allo studio presentata dai consiglieri e consigliere Emanuele Betti, Francesco Ciompi, Mirjam Giorgieri, Andrea Pecorini e Francesca Stella
- Odg “se io non voglio, tu non puoi”: perché il ddl stupri “disegno di legge as 1715” mantenga la formulazione approvata alla camera dei deputati in data 19 novembre 2025, presentata dai consiglieri e consigliere Emanuele Betti, Francesco Ciompi, Mirjam Giorgieri, Andrea Pecorini e Francesca Stella
- Odg – tutela delle persone con disabilità gravissima e delle loro famiglie – impegno del comune di Follonica a fronte dei ritardi nell’erogazione dei fondi presentata dai consiglieri e consigliere Emanuele Betti, Francesco Ciompi, Mirjam Giorgieri, Andrea Pecorini e Francesca Stella
I cittadini possono seguire il consiglio comunale in streaming accedendo al canale youtube del comune https://www.youtube.com/@comunedifollonica/streams.