MONTE ARGENTARIO – Torna a riunirsi il Consiglio comunale di Monte Argentario: è convocato in sessione straordinaria per mercoledì 1 aprile alle 9 in prima convocazione e in seconda convocazione il 2 aprile alle 10.
All’ordine del giorno dopo l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti, le comunicazioni del sindaco e del presidente del consiglio comunale sono previsti i seguenti argomenti:
– Ratifica Delibera Gc 39 del 19 marzo 2026 avente ad oggetto: “Variazione d’urgenza al Bilancio di previsione finanziario 2026/2028”.
– Variazione al Documento unico di programmazione 2026/2028.
– Variazione di Bilancio di previsione esercizio finanziario 2026/2028.
– Ulteriore integrazione agli indirizzi impartiti con Dcc 87 del 27 novembre 2024: gestione diretta, da parte del Comune, per il tramite dell’azienda speciale Ama di parte della Concessione demaniale marittima – lotto N – gestione transitoria.
Come sempre la seduta sarà trasmessa in diretta streaming dalla home page del sito www.comune.monteargentario.gr.it