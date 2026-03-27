GROSSETO – Le comunità cristiane di Grosseto, Pitigliano, Sovana e Orbetello si preparano a vivere la Settima Santa con le celebrazioni presedute dal vescovo Bernardino nelle diocesi.
Il calendario delle celebrazioni
Domenica delle Palme, il 29 marzo – ore 11 alla Cattedrale di San Lorenzo (Grosseto): commemorazione dell’ingresso del Signore in Gerusalemme, benedizione dei rami di palma e d’ulivo e Santa Messa solenne con la lettura del Passio secondo Matteo.
Mercoledì Santo, il primo aprile le Messe Crismali – alle 16 all’ Antica cattedrale di Sovana: con il clero e i fedeli della Diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello; alle 20.30 alla Cattedrale di San Lorenzo con il clero e i fedeli della Diocesi di Grosseto
Giovedì Santo, il 2 aprile – alle 20.30 alla Cattedrale di San Lorenzo (Grosseto): Santa Messa con rito della Lavanda dei piedi.
Venerdì Santo, il 3 aprile – ore 18 alla chiesa di Santa Maria Assunta a Pitigliano: azione Liturgica della Passione del Signore. Alle 21 a Grosseto: Via Crucis cittadina nel centro storico.
La Pasqua di Risurrezione
Sabato 4 aprile – ore 21.30 alla Cattedrale di Pitigliano: solenne veglia Pasquale
Domenica 5 aprile – ore 11.00 alla Cattedrale di Grosseto: Santa Messa solenne in Resurrectionem Domini con il canto della sequenza pasquale
Per gli orari delle altre celebrazioni in cattedrale e delle Liturgie nelle parrocchie di Grosseto consultare il sito: www.diocesidigrosseto.it .