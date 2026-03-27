FOLLONICA – Arrivano risposte per i problemi della Neuropsichiatria infantile al distretto sanitario di Follonica. Comune e Asl si sono infatti interessati del problema e nella giornata del 26 marzo, nel corso di un incontro al distretto, sono arrivare rassicurazioni sia per gli istituti scolastici sia per i cittadini.

Ad annunciarlo è il sindaco Matteo Buoncristiani: “In queste settimane mi sono occupato di una questione molto sentita sia dal mondo della scuola, sia dalle famiglie follonichesi, e riguardante principalmente i bambini: recenti disservizi relativi alla neuropsichiatria infantile, dovuti alla carenza di personale e ai tempi di attesa eccessivi. A supporto del servizio (che da questa settimana ha visto il rientro della neuropsichiatra che era in malattia), è arrivata oggi da Grosseto anche un’altra professionista, sempre neuropsichiatra infantile, per far fronte alle visite arretrate”.

“Soluzioni compensative sono in corso e si stanno valutando anche per i trattamenti – conclude il sindaco -. All’incontro erano presenti anche gli assessori Stefania Turini (Servizi educativi) e Sandro Marrini (Sociale), i dirigenti scolastici e la direttrice dipartimentale Salute mentale Asl Tse Giuliana Galli, che ringrazio per aver dato risposte, così come il personale Asl”.

Asl: «Centro salute mentale a disposizione dal lunedì al venerdì»

L’Asl fa sapere inoltre che lo staff del Centro salute mentale di Follonica è a disposizione dell’utenza, ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 17,30. Il personale del Csm è presente nella sede di viale Europa (Casa di comunità) per rispondere alle esigenze della comunità locale di Follonica e del distretto delle Colline Metallifere.