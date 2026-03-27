GROSSETO – Niente gare senza ambulanza e sanitari a bordo campo. La decisione, di buon senso, è stata presa per garantire la sicurezza dei ragazzi.

Oggi al campo Zauli, a Grosseto, si è svolta la fase provinciale di atletica dei Giochi della gioventù che hanno coinvolti i migliori atleti delle scuole superiori maremmane.

Le gare però sono state interrotte anzitempo.

Un ragazzo si è fatto male e ha dovuto lasciare il campo in ambulanza. Il mezzo di soccorso ha dunque trasferito il giovane in ospedale. Restando però senza presidio sanitari i giudici avrebbero chiesto se tra il pubblico ci fosse un medico così da continuare l’attività sportiva in sicurezza, ma non essendoci sanitari non si sono sentiti di andare avanti e hanno deciso di sospendere la competizione.

Sono dunque state probabilmente rinviate, ma non si sa a quando, le finali dei 100 metri e le staffette sia maschili che femminili.