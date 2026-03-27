BRACCAGNI – Forse ha sbattuto con l’auto, tanto da squarciare uno dei pneumatici che ha iniziato a fare scintille sull’asfalto.

Una situazione potenzialmente pericolosa tanto che un camionista gli si è accodato di fatto facendo da schermo alle altre vetture sino ad una piazzola di sosta sulla superstrada sopra Braccagni.

Una volta fermi l’autotrasportatore è sceso per parlare con il conducente dell’auto che è apparso confuso. Sono stati allertati i soccorsi e l’ambulanza del 118 che si trova ancora sul posto.