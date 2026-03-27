GROSSETO – I risultati dei recuperi di mercoledì sera (Giovinazzo-Viareggio 5-2, Sarzana-Castiglione 7-1) nel massimo campionato di hockey pista, rendono ancora più appassionanti gli ultimi 150 minuti della regular season. Il Circolo Pattinatori Grosseto, impegnato domani sabato sera dalle 20,45 sulla pista del “Vecchio Mercato” a Sarzana, si vede avvicinare proprio dai liguri rossoneri, che sono adesso a sei lunghezze di ritardo, con gli scontri diretti favorevoli, grazie al successo (2-3) conquistato all’andata sulla pista di via Mercurio. Ai ragazzi di Massimo Mariotti, reduci da un grande secondo tempo contro il Breganze (nelle foto u&emmediggì, alcuni momenti del match), potrebbe bastare anche un pareggio, considerato che il Sarzana deve andare a giocare sul campo del lanciatissimo Valdagno.

In settimana i grossetani hanno lavorato duro per cercare di affrontare questo terzultimo impegno con la migliore condizione. Conservare il settimo posto potrebbe permettere di duellare con Novara – anche se Forte e Giovinazzo sono in agguato con un calendario per due terzi abbordabile – nel “playin” e avere la gara decisiva in casa. Oltre a Sarzana neanche Follonica (che ha una differenza reti di -12, contro il +13 del Grosseto) ha perso comunque ogni speranza di arrivare subito dietro al Monza, sesto.

Quella di sabato sera a Sarzana sarà insomma una gara tutta da seguire, tra due formazioni che proveranno a classificarsi il meglio possibile nella regular season per provare poi ad accedere ai playoff scudetto.

Il Cp sta assimilando il nuovo assetto tecnico, con Schiavo che ha mostrato di essere completamente recuperato e pronto ad aiutare la squadra con i suoi scatti.

Stasera ci sarà l’allenamento di rifinitura, ma i convocati sono già stabiliti: Squarcia, Bruni; Sillero, Saavedra, Paghi, Schiavo, Cardi, Barbieri, Giabbani, Barragan.

Il programma della 24esima giornata: sabato, Giovinazzo-Castiglione, Lodi-Forte dei Marmi, Follonica-Novara, Breganze-Valdagno, Sarzana-Grosseto, Viareggio-Monza; domenica Trissino-Bassano.

La classifica: Bassano 60; Trissino 59; Cgc Viareggio e Valdagno 48; Lodi 44; Monza 42; C.P. Grosseto 34; Sarzana e Follonica 28; Novara 20; Forte dei Marmi 18; Giovinazzo 17; Castiglione 10; Breganze 6.