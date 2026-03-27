GROSSETO – Un’altra bela iniziativa firmata Grosseto Rugby Club. Dopo il progetto presso la scuola primaria e dell’infanzia Sant’Anna, durato due mesi e gestito e portato avanti dall’allenatrice Chiara Castellana, la società biancorossa è lieta di promuovere un open day che si terrà domani sabato 28 marzo dalle 11 al campo di via Davide Lazzeretti, aperto a tutti i bambini che desiderano avvicinarsi al rugby.

“Sarà una mattinata all’insegna del divertimento – hanno detto i dirigenti grossetani – del gioco e della scoperta di questo bellissimo sport fatto di valori, amicizia e spirito di squadra, un incontro aperto a tutti, anche a chi non ha partecipato al progetto, perché il rugby è uno sport ricco di gesti e abilità fondamentali, che è bello sviluppare fin dalla prima infanzia”.

L’evento di domani è rivolto a tutte le categorie ambosessi dall’Under 6 all’Under 12: i bambini saranno seguiti in campo da allenatori e allenatrici FIR, preparati e competenti. La giornata è aperta a tutti i bambini e le bambine che desiderano partecipare e si concluderà, come da tradizione, con il terzo tempo tutti insieme.