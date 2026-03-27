MANCIANO – Il Comune di Manciano informa le aziende olearie del territorio che sono aperte le iscrizioni alla decima edizione del concorso internazionale Monte Carlo Masters of Olive Oil, in programma tra maggio e giugno 2026 nel Principato di Monaco.

Grazie all’accordo rinnovato tra l’associazione dei Comuni Bandiera Arancione e l’organizzazione del concorso, le aziende con sede nei Comuni aderenti, tra cui Manciano, possono partecipare beneficiando di condizioni agevolate e concorrere anche a uno speciale premio dedicato.

Il concorso rappresenta una vetrina internazionale di rilievo per la valorizzazione dell’olio extravergine di oliva e dei prodotti collegati, con l’obiettivo di promuovere la qualità, diffondere la cultura dell’olio e sostenere la presenza delle aziende sui mercati internazionali.

Le aziende interessate possono iscrivere uno o più campioni nelle diverse sezioni del concorso, che comprendono oli extravergini di oliva, oli aromatizzati e packaging, valorizzando così sia la qualità del prodotto sia gli aspetti legati all’identità e alla comunicazione.

Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 10 aprile 2026.

I campioni saranno valutati da una giuria internazionale di esperti secondo i criteri del Consiglio oleicolo internazionale, mentre la cerimonia di premiazione è prevista nel mese di giugno nel Principato di Monaco.

Per informazioni e modalità di partecipazione è possibile contattare l’organizzazione all’indirizzo [email protected]: tutte le informazioni e i documenti di partecipazione sono sul sito del Comune di Manciano.