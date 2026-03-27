BATIGNANO – Un gesto rapido e determinante ha fatto la differenza nei giorni scorsi a Batignano, dove un uomo di 92 anni è stato colto da un malore improvviso.

In quei momenti concitati, è intervenuta con prontezza Manuela Vergari, che ha utilizzato il defibrillatore automatico esterno (DAE) messo a disposizione dal Comune di Grosseto, riuscendo a stabilizzare l’anziano in attesa dei soccorsi.

Un intervento che si è rivelato fondamentale per salvargli la vita.

“Ho capito subito che dovevo intervenire”

A raccontare quei momenti è la stessa protagonista:

“È successo tutto molto velocemente: sono stata chiamata da un vicino e, arrivata sul posto, ho visto l’uomo a terra. Ho capito subito che dovevo intervenire”.

La donna ha iniziato immediatamente le manovre di rianimazione:

“Dopo circa trenta compressioni, il signore ha ripreso a respirare. L’ho poi posizionato per evitare che potesse soffocare, restando con lui fino all’arrivo dell’ambulanza”.

“In quei momenti non si pensa, si agisce – aggiunge – sono felice di aver potuto dare una mano”.

Il ruolo decisivo dei defibrillatori DAE

L’episodio riaccende l’attenzione sull’importanza dei defibrillatori DAE, veri e propri strumenti salvavita in caso di arresto cardiaco.

Si tratta di dispositivi in grado di aumentare in modo significativo le probabilità di sopravvivenza, soprattutto quando utilizzati nei primi minuti dall’evento. Proprio per questo, negli anni il Comune di Grosseto ha investito nella loro diffusione capillare, anche nelle frazioni.

Allarme vandalismi: “Danneggiare un DAE è gravissimo”

Accanto a questo episodio positivo, resta però la preoccupazione per alcuni atti vandalici registrati in passato ai danni dei defibrillatori.

Danneggiare un DAE significa compromettere una possibilità concreta di salvare una vita, mettendo a rischio chi potrebbe averne bisogno in futuro.

Da qui l’appello: questi strumenti devono essere rispettati, tutelati e difesi da tutta la comunità, perché rappresentano un bene comune e un presidio di sicurezza collettiva.

Formazione e consapevolezza: la differenza la fanno le persone

Fondamentale, oltre alla presenza dei dispositivi, è anche la formazione dei cittadini. Saper utilizzare un defibrillatore non è una competenza per pochi, ma una conoscenza che può fare la differenza in situazioni di emergenza.

L’episodio di Batignano lascia un messaggio chiaro: la tecnologia salva, ma sono le persone a fare la differenza. E, questa volta, quella differenza ha avuto un nome preciso: Manuela Vergari.