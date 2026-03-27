FOLLONICA – “Abbiamo appena apportato alcune modifiche al disciplinare operativo dei matrimoni, anche accogliendo le sollecitazioni degli operatori economici del territorio follonichese”. Ad annunciarlo l’assessore con delega alla promozione turistica Azzurra Droghini: “Follonica ha un bellissimo territorio, è appoggiato sul mare e offre scorci e location unici e romantici, e per questo è una città fortemente scelta da coppie della zona ma anche provenienti da molti comuni italiani e stranieri”.

“Su questo vogliamo puntare, anche per assecondare e incentivare il turismo legato ai matrimoni e alle unioni civili – prosegue -. Abbiamo tenuto conto che negli anni si è presentata una graduale evoluzione del rito matrimoniale, avvertito non più come evento tradizionale, da farsi nelle giornate festive e nei luoghi ordinariamente destinati a tale funzione, ma come evento speciale da svolgersi tutti i giorni della settimana, nella sala consiliare e nelle sedi esterne, in disponibilità del Comune di Follonica”.

Di fatto le modifiche riguardano un ampliamento della possibilità di celebrazione dei matrimoni rispetto ai giorni e alle fasce orarie, nelle sedi interne all’ente (sala consiliare, museo Magma e giardino del Casello idraulico) e esterni. Infatti adesso i matrimoni, anche esterni, potranno essere celebrati tutti i giorni della settimana (salvo le date escluse 1 e 6 gennaio, domenica e lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 15 novembre San Leopoldo, 8- 24-25-26 e 31 dicembre) e fino alle ore 18.30.

“Questo comporterà la possibilità di sfruttare la suggestione dei tramonti sul mare, la bellezza delle celebrazioni sulla spiaggia, e la appagata voglia degli sposi di coronare il loro sogno rendendolo indimenticabile” aggiunge l’assessore Droghini.

Nessuna variazione per gli importi da versare da parte dei nubendi, qualora già previsti.

“Si è trattato quindi di una ottimizzazione delle location, dei giorni di celebrazione e delle ore di celebrazione. Adesso il disciplinare è in uso, salvo il passaggio nel tavolo delle trattative sindacali per completare l’iter e tutelare anche gli uffici, il tutto al fine di raggiungere l’ambizioso obiettivo dell’ente, dei nubendi e delle strutture ospitanti – conclude Droghini -. Sono soddisfatta del risultato, che darà risposte alle coppie, alle strutture ricettive e anche alla struttura interna dell’ente”.