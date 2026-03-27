ORBETELLO – Un incidente stradale nella serata di ieri, 26 marzo, sull’Aurelia, all’altezza del chilometro 144, nel territorio comunale di Orbetello.

Secondo le prime ricostruzioni, una macchina con a bordo un giovane conducente, ha perso il controllo andando a impattare contro la barriera new jersey mentre percorreva la corsia di sorpasso. Nonostante la violenza dell’urto, il ragazzo è rimasto fortunatamente illeso.

A seguito dell’incidente, la corsia è stata temporaneamente deviata per consentire le operazioni di messa in sicurezza e la rimozione del veicolo. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi del caso e il personale del soccorso stradale di Battisti, che ha provveduto al recupero del mezzo incidentato.

La circolazione ha subito rallentamenti fino al completo ripristino delle normali condizioni di traffico.