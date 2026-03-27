MONTE ARGENTARIO – Incidente stradale nella prima mattinata di oggi a Monte Argentario, lungo via Panoramica, dove si sono scontrati un’auto e un motorino. L’allarme è stato lanciato alle 7:34, con l’attivazione immediata dei soccorsi del 118 Asl Tse.

Ferita una donna di 52 anni: trasporto in codice 3

Ad avere la peggio è stata una donna di 52 anni, rimasta ferita nell’impatto. La paziente è stata soccorsa sul posto e successivamente trasportata in codice 3, quindi in condizioni gravi, al pronto soccorso dell’ospedale Le Scotte tramite l’elisoccorso Pegaso 2.

Sul posto forze dell’ordine e vigili del fuoco

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti l’automedica di Orbetello, la Croce Rossa dell’Argentario, l’elisoccorso Pegaso 2, insieme alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco, che hanno gestito le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.

Traffico e accertamenti in corso

L’incidente ha causato disagi alla circolazione nella zona, mentre sono ancora in corso gli accertamenti per ricostruire con esattezza quanto accaduto.