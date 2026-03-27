GROSSETO – Quattro minuti, tre domande, due caffè e un ospite. Nuova puntata della rubrica video de Il Giunco con protagonista Leonardo Culicchi, consigliere comunale del Partito Democratico, intervistato dal direttore Daniele Reali. Al centro del confronto il quadro politico dopo le elezioni provinciali e il referendum costituzionale, ma anche le prospettive del centrosinistra in vista delle amministrative del 2027.

«Non possiamo pensare che il referendum incida direttamente sulle dinamiche locali», spiega Culicchi. «Ma da questo voto emergono due elementi: il valore che gli italiani, e i grossetani in particolare, attribuiscono alla Costituzione e alle istituzioni». Un segnale che, secondo il consigliere, va letto anche alla luce del dibattito politico nazionale e locale.

Guardando al futuro del Partito Democratico, Culicchi indica la necessità di una fase di riorganizzazione: «Mi aspetto un congresso in cui il partito si comporti come una vera e propria azienda». L’obiettivo è ricostruire e riprogettare, attraverso una nuova classe dirigente e un progetto chiaro per i prossimi anni. «Servono qualità e competenze, non solo disponibilità», sottolinea.

Il passaggio decisivo è quello delle elezioni amministrative del 2027. «Sarà una sfida complessa», avverte. «Sono finiti i fondi del Pnrr e i rimborsi legati al Covid, e il contesto internazionale è difficile». Per questo, secondo Culicchi, il centrosinistra dovrà puntare su una squadra ampia e qualificata: «Serve una persona capace, con competenze e relazioni, e una squadra all’altezza».

Un messaggio che guarda oltre gli schieramenti: «Ai grossetani chiedo di pretendere qualità, professionalità e capacità da chi si candida a governare». Perché, conclude, «la sfida riguarda la città, non solo i partiti».

Il tempo di un caffè

Il tempo di un caffè è la nuova rubrica video de Il Giunco che prende ispirazione dal format lanciato da ilSaronno nel 2020. Il format è semplice: interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere meglio i protagonisti del nostro territorio. In quattro minuti e tre domande cerchiamo di dare voce ai maremmani e alle maremmane sui nostri principali canali social: Instagram, Facebook, TikTok e YouTube. A condurre è il direttore Daniele Reali.

Tutte le puntate già pubblicate sono disponibili qui 👉 www.ilgiunco.net/tag/il-tempo-di-un-caffe

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