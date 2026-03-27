GROSSETO – Sono nove i comuni della provincia al voto nella primavera 2027: Campagnatico, Capalbio, Castiglione della Pescaia, Grosseto, Manciano, Orbetello, Pitigliano, Roccalbegna e Scansano.
Prime indicazioni dall’iniziativa “Il sindaco che vorrei”, il sondaggio tra i lettori: finora raccolte 166 preferenze, concentrate soprattutto su Grosseto (144 voti), con Orbetello a 8, Castiglione della Pescaia a 6 e le prime segnalazioni da Pitigliano, Scansano e Manciano.
Nel capoluogo resta in testa Andrea Bramerini, presidente della Pro loco di Grosseto, che consolida nettamente il proprio primato. Alle sue spalle cresce Paolo Prisciandaro, commercialista, mentre si afferma come novità Elio Aloia, che entra tra i nomi più votati.
Completano il quadro altri candidati già presenti nei primi rilevamenti, tra cui Ludovico Baldi, Ciro Cirillo, consigliere comunale del Partito democratico, Giacomo Cerboni, consigliere comunale indipendente, Luca Agresti ed Erica Vanelli, assessori comunali, oltre al sindaco uscente Antonfrancesco Vivarelli Colonna, che non potrà ricandidarsi. Tra le indicazioni compare anche Anna Rita Bramerini, con una preferenza.
A Orbetello si conferma in testa Andrea Casamenti, attuale sindaco uscente che può ripresentarsi anche per un terzo mandato. Accanto a lui compaiono anche Domenico Covitto, Alessandro Ragusa e Mauro Barbini.
A Castiglione della Pescaia resta in evidenza Leonardo Saletti, affiancato dalle prime indicazioni per Elena Nappi e Lorenzo Pavone.
Tra gli altri comuni emergono le prime segnalazioni: a Scansano compare Maria Bice Ginesi, a Manciano Alberto Bertinelli e a Pitigliano un voto per Ciro Cirillo. Un dato, quest’ultimo, che conferma come il sondaggio permetta di distinguere tra comune scelto e residenza, restituendo una fotografia più precisa delle preferenze.
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|Comune
|Candidato
|Voti
|Grosseto
|Andrea Bramerini
|74
|Paolo Prisciandaro
|22
|Elio Aloia
|21
|Ludovico Baldi
|11
|Ciro Cirillo
|7
|Giacomo Cerboni
|5
|Luca Agresti
|4
|Fabrizio Rossi
|4
|Francesca Bini
|4
|Federico Guidarelli
|4
|Antonfrancesco Vivarelli Colonna
|3
|Michele Falagiani
|2
|Carlo De Martis
|2
|Gabriele Fusini
|2
|Maria Claudia Rampiconi
|2
|Anna Rita Bramerini
|1
|Andrea Allegro
|1
|Gabriella Capone
|1
|Edoardo Borghetti
|1
|Amedeo Gabbrielli
|1
|Fabio Becherini
|1
|Andrea Ulmi
|1
|Vincenzo Molaro
|1
|Orbetello
|Andrea Casamenti
|4
|Domenico Covitto
|2
|Alessandro Ragusa
|1
|Mauro Barbini
|1
|Castiglione della Pescaia
|Leonardo Saletti
|4
|Elena Nappi
|1
|Lorenzo Pavone
|1
|Pitigliano
|Ciro Cirillo
|1
|Scansano
|Maria Bice Ginesi
|1
|Manciano
|Alberto Bertinelli
|1