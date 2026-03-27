Foto di repertorio

GROSSETO – Non solo derby, per il Grosseto. Il duello tutto maremmano con il Follonica Gavorrano è anche il primo match point per il titolo di campioni del girone E in caso di passi falsi delle inseguitrici, tutt’ora distanti quattordici lunghezze (foto d’archivio di Paolo Orlando). “Mi aspetto una partita come quella di andata – ha detto mister Indiani – in cui loro fecero veramente una grossa gara. Sicuramente se loro avessero molte più partite come quella non sarebbero in questo punto della classifica. Mi aspetto che domani mettano tutto quello che hanno e anche di più per farci uno scherzetto e rimpinguare la loro classifica, che veramente ne ha bisogno. Tutti disponibili no, c’è Disanto sempre fuori e credo ci sia anche un problema per Ciraudo. Se metteranno qualcosa in più? Il valore di giocatori, allenatore, staff e società è ampiamente superiore alla loro classifica. L’andata fu emblematica, noi facemmo una delle prestazioni migliori di tutto l’anno se no ci avremmo lacciato le penne e questo testimonia il loro valore, e hanno messo altri 5-6 giocatori importanti. Calcoli? Nessuno, abbiamo sempre giocato per vincere e così faremo”.

Convocati Ampollini, Bacciardi, Benedetti, Brenna, Cardelli, Cesario, D’Ancona, Fiorani, Gerardini, Gonnelli, Guerrini, Italiano, Maggini, Malva, Marcu, Marzierli, Masini, Monteverde, Montini, Regoli, Riccobono, Romagnoli, Sabelli e Sacchini.

Il fischio d’inizio è domani sabato alle 15 al Carlo Zecchini di Grosseto.

Il programma e gli arbitri della 29esima giornata del girone E:

Aquila Montevarchi-Poggibonsi (Guiotto di Schio) 28/3

Camaiore-Tau Calcio (Milone di Barcellona Pozzo di Gotto) 28/3

Grosseto-Follonica Gavorrano (Gargano di Bologna) 28/3

Sporting Club Trestina-Scandicci (Conte di Castelfranco Veneto) 28/3

Fulgens Foligno-Sansepolcro (Rossiello di Molfetta)

Ghiviborgo-Prato (Mammoli di Perugia)

Orvietana-Cannara (Targhetta di Castelfranco Veneto)

San Donato Tavarnelle-Siena (Copelli di Mantova)

Seravezza Pozzi-Terranuova Traiana (Tedesco di Battipaglia)

La classifica:

Grosseto 66 punti; Tau Altopascio, Seravezza 52; Siena 48; Prato (-2), Terranuova Traiana 45; Foligno 43; Scandicci 40; Aquila Montevarchi 39; Sporting Trestina 37; Ghiviborgo 36; Camaiore 32; San Donato Tavarnelle 30; Orvietana, Follonica Gvaorrano 29; Poggibonsi 24; Cannara, Sansepolcro 18.