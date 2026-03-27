Foto di repertorio

ORBETELLO – Sarebbe una bomba inglese quella rinvenuta ieri nell’area di Talamonaccio, nel comune di Orbetello.

A confermare l’ipotesi fatta dopo il ritrovamento sarebbero stati gli artificieri che oggi hanno effettuato il sopralluogo.

Di cosa si tratta

Gli esperti avrebbero parlato di un ordigno da 500 libbre sganciato dalla contraerea inglese e risalente alla seconda guerra mondiale.

Il Comune sembra che abbia già messo a punto in tempi record il piano di Protezione civile per l’evacuzione. Deve restare completamente liberò un raggio di almeno 500 metri dall’ordigno nel momento in cui gli artificieri faranno lo spolettamento.

Sarà dunque necessaria, per consentire le operazioni sicurezza, la chiusura contestuale di Aurelia e ferrovia.

È molto probabile che le operazioni vengano programmate nella settimana dopo Pasqua, cosa che consentirebbe di non interferire minimamente con l’eventuale arrivo dei turisti sul nostro territorio.

Il ritrovamento

La bomba è stata rinvenuta ieri nell’ambito delle indagini commissionate in vista del disboscamento dell’area visto che in quel tratto dovrà passare la ciclovia Tirrenica.

La zona in tempo di guerra era un’area militare, con caserme, alloggi dei militari e anche una santabarbara, per questo prima di fare ogni tipo di lavori è stata perlustrata con esperti e metal detector per assicurarsi proprio che non ci fossero ordigni inesplosi nel sottosuolo.

Come si rende inoffensiva la bomba

Difficilmente le bombe della seconda guerra mondiale possono esplodere autonomamente. Sono state sganciate da migliaia di metri da un aereo in volo. Molto probabilmente, se non sono esplose all’impatto con il suolo, non lo faranno nel momento del disinnesco da parte degli artificieri.

Tuttavia il pericolo non è zero. Per questo al momento dello spolettamento l’area viene evacuata.

Una volta che gli artificieri hanno fatto lo spolettamento e dunque non può più avvenire l’innesco involontario o accidentale l’ordigno viene rimosso per il successivo brillamento che avviene di solito in una cava.