A Grosseto si riunisce la Consulta per la tutela degli animali: seduta pubblica il 30 marzo

Si riunisce in Comune la consulta per la tutela degli animali

GROSSETO – Si terrà lunedì 30 marzo, dalle 9 alle 13, nella sala consiliare del Comune di Grosseto, la prossima riunione della Consulta comunale per la tutela degli animali, organismo che riunisce le associazioni del territorio impegnate nella protezione e nel benessere animale.

La seduta si svolgerà in modalità pubblica: le cittadine e i cittadini interessati potranno assistere ai lavori, nel rispetto della capienza della sala.

Dopo la fase di insediamento e il primo ciclo di confronto interno tra le associazioni, la Consulta entra ora in una fase più operativa, orientata alla definizione di proposte concrete e strumenti utili al miglioramento delle politiche comunali. Tra i principali temi all’ordine del giorno:

– l’approvazione delle prime proposte di modifica al Regolamento comunale per la tutela degli animali da proporre alla Commissione consiliare competente;

– la discussione sui dati e sulle informazioni trasmesse dal Comune e dall’Asl sul canile convenzionato di Grosseto;

un primo approfondimento sulle criticità legate al tema del gattile sanitario;

– il punto sulla proposta, anche nella regione Toscana, dell’obbligo di microchip per i gatti e contestuale iscrizione nell’Anagrafe degli animali da compagnia;

– la presentazione del Progetto adozioni canili toscani (Pact).

La riunione rappresenta anche un importante momento di confronto con le istituzioni: sono stati invitati a partecipare la presidente e i componenti della 3ª Commissione consiliare “Affari animali”, nonché l’assessora all’ambiente e gli uffici comunali competenti.

“La Consulta nasce con l’obiettivo di trasformare il lavoro quotidiano delle associazioni in proposte coordinate e strumenti concreti, rafforzando il dialogo tra volontariato, cittadini e amministrazione – spiegano le associazioni -. La partecipazione dei cittadini è un elemento fondamentale di questo percorso: una città più attenta agli animali è anche una città più consapevole, responsabile e solidale verso tutte le forme di vita”.

Nella sezione del sito del Comune di Grosseto dedicata alla Consulta è possibile leggere i verbali e le proposte avanzate dalle associazioni nelle precedenti riunioni: riunione del 26 gennaio; riunione del 23 febbraio