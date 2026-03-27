GAVORRANO – Al via alle domande del bando pubblico indetto dal Comune di Gavorrano per l’assegnazione di contributi economici a sostegno dello sviluppo culturale e turistico.

I contributi economici sono destinati a iniziative, eventi e manifestazioni che promuovano lo sviluppo culturale, turistico e delle attività economiche sul territorio comunale. Il bando è rivolto ad associazioni culturali, enti no profit, cooperative, associazioni di promozione sociale, volontariato, imprese sociali ed enti del Terzo settore con sede legale e/o operativa a Gavorrano.

Il periodo di riferimento è dal primo aprile 2026 al 31 dicembre 2026 e la scadenza per la presentazione delle domande è il 27 aprile 2027.

Destinatari del bando

Il bando è rivolto alle associazioni culturali, gli enti no profit pubblici e privati, le società cooperative a mutualità prevalente, le associazioni di promozione sociale, di volontariato e le imprese sociali operanti nel settore culturale, ricreativo e del tempo libero ed enti del Terzo settore.

Come partecipare

Gli interessati possono scaricare l’avviso completo e gli allegati necessari per la presentazione della domanda dal sito istituzionale del Comune di Gavorrano, alla pagina dedicata: https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB_NAME=n000917&NodoSel=46 .

Dichiara il Sindaco Stefania Ulivieri: «Questo bando rappresenta un’occasione importante per valorizzare il patrimonio culturale e turistico del nostro territorio, sostenendo le realtà che operano con impegno e passione per la crescita della comunità locale».