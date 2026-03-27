AREZZO – Dalla tarda mattinata di ieri, il territorio del nord-est della provincia di Arezzo è stato colpito da improvvise e intense nevicate, causando gravi disagi alla circolazione. Il maltempo ha reso necessari numerosi interventi di emergenza da parte dei Vigili del Fuoco di Arezzo, impegnati senza sosta su tutto il territorio. La notte tra il 25 e il 26 i Vigili del fuoco del distaccamento volontario di Pratovecchio, sono intervenuti intorno alle ore 3 del mattino sul passo della Consuma, per soccorrere una donna che era rimasta bloccata con la propria auto a causa della neve che ha interessato la zona.

Poco dopo la stessa squadra è intervenuta per un camion rimasto bloccato sempre per la neve sulla strada della Consuma.

Oltre 60 interventi in poche ore

Sono circa 60 gli interventi effettuati nella giornata di ieri, a conferma della criticità della situazione. Le squadre operative sono intervenute per soccorrere automobilisti in difficoltà e ripristinare le condizioni di sicurezza lungo le principali arterie stradali.

Passi montani e arterie principali in difficoltà

I disagi maggiori si sono registrati sui passi montani che collegano la provincia di Arezzo con Firenze e Forlì-Cesena, dove la neve ha provocato blocchi e rallentamenti alla circolazione, soprattutto per i mezzi pesanti.

Casentino tra le zone più colpite

Nel Casentino, gli interventi si sono concentrati principalmente lungo le strade: SR70, SR71, SP73.

Particolarmente interessati i comuni di Montemignaio, Pratovecchio Stia e Poppi, dove numerosi veicoli sono rimasti bloccati a causa della neve e del ghiaccio.

Criticità anche in Valtiberina

Situazione complessa anche in Valtiberina, con problemi soprattutto lungo la E45 e nel territorio comunale di Badia Tedalda. Anche qui i soccorsi hanno riguardato automobilisti in difficoltà e mezzi impossibilitati a proseguire.

Alberi caduti e linee danneggiate: interventi ancora in corso

Oltre al soccorso diretto agli utenti della strada, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per la rimozione di alberi caduti e pali delle telecomunicazioni ed energia elettrica, pericolosamente abbattuti dal peso della neve.

Le operazioni di emergenza sono tuttora in corso, mentre si continua a monitorare l’evoluzione delle condizioni meteo.