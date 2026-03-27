GROSSETO – 50 abitazioni e poco più di 20 posti auto, e per di più i cassonetti sono posizionati ad occuparne alcuni. È la situazione segnalata da un gruppo di residenti di via Nilo Palazzoli, nella zona Pizzetti di Grosseto. I residenti hanno scritto in massa alla nostra redazione denunciando «una gestione inefficace degli spazi pubblici. A fronte di circa 50 unità abitative, sono disponibili pochi posti auto, costringendo gli abitanti a soluzioni di fortuna per parcheggiare quotidianamente, con il rischio di sanzioni. Recentemente, numerose multe sono state elevate lungo la via principale, alimentando il malcontento dei cittadini».

Cassonetti posizionati in aree strategiche

La situazione è resa più critica dalla presenza di aree che potrebbero essere ottimizzate per creare nuovi parcheggi. In particolare, un’intera isola centrale della via è occupata dai cassonetti per la raccolta dei rifiuti, collocati in modo da sottrarre spazio prezioso senza vincoli apparenti. Secondo i residenti, una diversa disposizione potrebbe liberare posti auto e migliorare la fruibilità della strada.

Scoramento e richieste dei cittadini

Tra gli abitanti cresce un forte senso di scoramento, ritenendo che la pianificazione urbana non stia rispondendo alle reali esigenze del quartiere. I cittadini chiedono interventi mirati per riequilibrare il rapporto tra numero di abitazioni e servizi disponibili, così da ridurre i disagi quotidiani e le multe dovute alla carenza di parcheggi.

Un caso di pianificazione urbana da rivedere

Questa situazione, secondo i residenti, rappresenta un esempio concreto di pianificazione urbana non adeguata. La speranza è che le autorità locali possano intervenire presto per ottimizzare l’uso degli spazi pubblici e rispondere alle esigenze di chi vive quotidianamente in via Nilo Palazzoli.