Foto di repertorio

GROSSETO – Comunicato shock della società biancorossa: “L’US Grosseto 1912 comunica ai propri tifosi che è stata confermata la decisione di vietare la vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Grosseto in occasione della gara Siena-Grosseto. Una decisione che, pur nel rispetto delle disposizioni ricevute, penalizza fortemente la nostra tifoseria, da sempre esempio di passione, correttezza e attaccamento ai colori biancorossi. Proprio per questo motivo, l’US Grosseto 1912 ha deciso di essere ancora una volta al fianco dei propri tifosi, attivandosi per vivere insieme, presso il Centro Sportivo “Carlo Pucci” di Roselle, una delle sfide più sentite e rappresentative del nostro calcio: Siena-Grosseto, che sarà trasmessa dalla Lega Nazionale Dilettanti. Siamo in attesa di ricevere le autorizzazioni da parte delle istituzioni e provvederemo ad allestire un maxi schermo per consentire a tutti di condividere insieme le emozioni. Nei prossimi giorni verranno comunicate tutte le informazioni relative alle modalità di svolgimento della serata”.