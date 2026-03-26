GAVORRANO – Francesco Bacci della Domestic Cyclin team e Roberto Benedetti della Stefan si sono imposti nella terza e ultima tappa del 20simo Trittico di Maremma. Riccardo Cicognola del Team Alpin Massinelli, in virtù dei 27 punti conquistati nelle tre prove disputate, iscrive il proprio nome nell’albo d’oro del Trittico come vincitore assoluto, oltre sucedere a Marco Diamanti, vincitore dell’edizione 2025. Buona anche quest’anno la partecipazione con poco più di 300 corridori al via nelle tre prove disputate per l’esattezza 304. La manifestazione è stata organizzata dal Team Marathon Bike, Avis Gavorrano-Scarlino, in collaborazione con l’Acsi ciclismo di Grosseto, con il patrocinio della Provincia e Comune di Gavorrano, supportata dalla Banca Tema e dalla Cantina Vini di Maremma di Marina di Grosseto (foto di Roberto Malarby).

Venti edizioni ininterrotte per questa manifestazione diventata un appuntamento fisso per i più forti cicloamatori in circolazione che arrivano in maremma per sfidarsi nei giorni di mercoledì. Partenza alle 15.30 dal Grilli per i 91 corridori al via che nel finale hanno dovuto affrontare la temutissima salita di Vetulonia con l’arrivo nei pressi della tomba del Diavolino.Sono state predisposte due partenze per garantire più sicurezza ai corridori. Il percorso è stato ricavato sull’ormai collaudatissimo giro delle Strette diventato molto duro per via del vento freddo che ha messo a dura prova i partecipanti, ripetuto due volte. Nella prima partenza nel primo giro, nel punto più duro del tracciato sono andati via una ventina di corridori dopodiché in località Bozzone si sono sganciati in via in quattro. Finale davvero importante per Francesco Bacci che metteva in campo le sue doti da scalatore battendo nell’ordine Filippo Scelfo del Marathon Bike, Alessandro Nannini del Team Borgonovo e Lorenzo Natali.

Nella seconda partenza Roberto Benedetti vince per la prima volta in Maremma una gara che rimarrà nella storia del Trittico tanto è stata dura causa, come detto, per il vento e il freddo, che alla fine ha fatto emergere alla fine i più forti di giornata. Al primo giro tra Ponti di Badia e le Strette si sono avvantaggiati Roberto Benedetti, Fausto Baglini e Valerio Sarti che proprio prima della salita è stato ripreso dal gruppetto che seguiva dietro. Ascesa davvero imperiosa per il portacolori della Stefan che aveva nettamente la meglio su Fausto Baglini. A un paio di minuti di distacco, Michele Massa coglieva un terzo posto davanti a Pietro Capuccilli. Alla premiazione presente in vicesindaco di Gavorrano Daniele Tonini che ha premiato i migliori delle tre prove del Trittico ovvero: Mikel Demiri, Roberto Basile, Ludovico Cristini, Vincenzo Borzi, Riccardo Cicognola (vincitore assoluto) adriano Nocciolini Andrea Grandi, Loriano Giannini, Francesco Garuzzo e tra le donne Valeria Graffeo.