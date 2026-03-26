GROSSETO – Una zampata di Timperi a un minuto dal fischio finale spezza l’equilibrio e consegna la Coppa Cherubini di calcio Uisp al Torniella. A Paganico gli arancioneri piegano per 1-0 un Lido Oasi capace di ribattere colpo su colpo, al termine di una sfida intensa che sembrava ormai destinata alla lotteria dei calci di rigore. Match vissuto su un binario di costante equilibrio. Da una parte il Torniella, squadra più giovane e atleticamente brillante, capace di alzare il ritmo nella seconda frazione; dall’altra il Lido Oasi, compagine esperta infarcita di giocatori di qualità con un passato importante nel calcio dilettantistico, brava a chiudere gli spazi e a gestire il possesso.

L’episodio decisivo nel finale: Regoli riceve sulla sinistra e pennella un cross perfetto al centro dell’area, Marco Timperi si avventa sul pallone e con una girata precisa trafigge il portiere avversario, facendo esplodere la gioia dei numerosi tifosi saliti dal paese.

Al termine della gara, dopo le premiazioni effettuati dal presidente Uisp Massimo Ghizzani e dal coordinatore del calcio Francesco Luzzetti, la soddisfazione è nelle parole dell’eroe di giornata, Marco Timperi: “Sono felicissimo, è un gol che aspettavamo tutti. Abbiamo dimostrato di essere una grande squadra e volevamo evitare i rigori a tutti i costi”.

L’allenatore del Torniella, Gregorio Neri, sottolinea l’impresa contro un avversario di prestigio: “Siamo una piccola realtà e combattere contro nomi importanti come quelli del Lido Oasi, di cui conosciamo l’esperienza, non era facile. Siamo stati bravi, concentrati e anche un po’ fortunati nel finale”.

Lo storico capitano del Torniella, Andrea Cortecci, non nasconde l’emozione: “Anche se siamo a livello amatoriale, alzare una coppa dà sempre una soddisfazione enorme. È stata una partita maschia ed equilibrata, vinta meritatamente. Ora testa ai playoff: in una partita secca può succedere di tutto”.

Sulla sponda Lido Oasi, il capitano Leonardo Chiti accetta il verdetto con grande sportività: “Forse il Torniella ha meritato qualcosa in più, specie nella seconda parte. Il nostro piano era gestire il match e colpire in contropiede, ma il calcio è così, a volte crudele. Faccio i complimenti ai miei compagni: siamo un gruppo di amici veri nato quasi per gioco, il vero trofeo per noi è metterci ancora in gioco a questa età e giocarcela fino alla fine”.

LIDO OASI: Amoroso, Ceccherini, Cervetti, Chiti L., Cucini, Falciani A., Melani D., Pialli, Poli, Pompili, Speroni. A disposizione: Benassi, Cozzolino, Di Giulio, Fantacci, Giannini, Guasconi, Machetti, Scrivano. All. Fanfani-Guerrini.

TORNIELLA: Navarra, Baldanzi, Bartalucci, Bartolini, Boncioli, Corretini, Ferrandi, Filippini, Guiggiani, Marcucci, Pippi. A disposizione: Cortecci A., Cortecci F., Mori, Pieri, Porcu, Regoli, Rodriguez, Timperi, Tronconi. All. Neri.

ARBITRO: Mori (assistenti Sarcoli e Bulla).

RETE: 39′ st Timperi.