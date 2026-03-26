ORBETELLO – Si chiamava Thelma la cagnolona trovata morta sulla spiaggia della Giannella. Aveva un proprietario che l’amava e che l’ha a lungo cercata. E grazie alle foto pubblicate sui social dall’associazione la Casa di Gioia l’ha riconosciuta.

Il cane era scomparso da casa il 12 marzo. Era un cane buono e mansueto, che difficilmente si allontanava da casa anche perché anziana se non per andare a fare il bagno al fiume sotto casa. I suoi proprietari avevano fatto scattare subito le ricerche, purtroppo senza esito.

Il padre della proprietaria aveva subito detto che secondo lui Thelma era stata portata via dalla piena dell’Elsa in cui amava fare il bagno.

E probabilmente è andata proprio così. Purtroppo la lettura del microchip ha confermato che si trattava proprio di lei. I proprietari hanno potuto almeno recuperarla e salutarla per l’ultima volta.