ORBETELLO – Domenica 29 marzo torna in Toscana, con numeri in forte crescita, uno degli appuntamenti più significativi dedicati alla formazione dei giovani studenti: le Olimpiadi di primo soccorso della Croce rossa italiana, giunte alla loro quarta edizione. La manifestazione si svolgerà nel Comune di Orbetello, che ospiterà la competizione a partire dalle ore 9, per concludersi nel pomeriggio.

Il progetto, di carattere educativo, sociale e di promozione della salute, è rivolto agli studenti del quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado e ha l’obiettivo di diffondere la cultura del primo soccorso, della prevenzione e della cittadinanza attiva. In Toscana, tutte le attività correlate sono state coordinate dallo staff del Comitato regionale Toscana della Croce rossa italiana.

Per l’edizione 2026 si registra un incremento significativo della partecipazione: sono infatti 19 gli istituti scolastici aderenti in Toscana (provenienti da Livorno, Pisa, Pistoia, Follonica, Lucca, San Marcello Pistoiese, Piombino, Volterra, Rosignano e Cecina) di cui dodici partecipano con una propria squadra alla competizione regionale, a fronte delle sole quattro squadre presenti nell’edizione precedente.

Gli studenti coinvolti sono circa 110, provenienti da tutto il territorio regionale, e hanno affrontato un percorso formativo articolato in otto ore di lezioni teoriche, integrate da ulteriori otto ore di addestramento pratico con istruttori e trainer Cri. Le competenze acquisite spaziano dalla rianimazione cardiopolmonare (Rcp) alle principali tecniche di primo soccorso.

L’organizzazione dell’evento

Le Olimpiadi di primo soccorso si articoleranno in quindici scenari realistici, nei quali gli studenti saranno chiamati a mettere alla prova le proprie competenze affrontando situazioni di emergenza sanitaria e traumatica, praticando la rianimazione cardiopolmonare e il Blsd, gestendo interventi di supporto psicosociale e confrontandosi con i temi del diritto internazionale umanitario, della cooperazione internazionale e dei principi della Croce rossa, con particolare attenzione al ruolo dei giovani.

Gli scenari, progettati per simulare situazioni reali, permetteranno agli studenti di applicare concretamente le competenze acquisite, sviluppando capacità decisionali, lavoro di squadra e senso di responsabilità.

L’evento coinvolgerà circa 200 volontarie e volontari della Croce Rossa Italiana, provenienti dalla Toscana e dal Lazio, tra giudici, formatori, simulatori, truccatori, personale sanitario e staff logistico, configurandosi come una manifestazione di grande impatto educativo e organizzativo per gli studenti in gara.

La squadra vincitrice della competizione regionale – proclamata durante la premiazione prevista alle ore 15:30 a Orbetello – rappresenterà la Toscana alle Olimpiadi nazionali del soccorso, in programma il 30 e 31 maggio a Bolzano.

«In uno scenario in cui gli arresti cardiaci extra-ospedalieri e gli incidenti continuano a rappresentare una delle principali cause di mortalità, diventa sempre più urgente rafforzare la diffusione delle competenze di primo soccorso, fondamentali per aumentare la sicurezza e la resilienza delle nostre comunità – ha commentato il presidente regionale della Cri Toscana, Lorenzo Andreoni -. Le Olimpiadi di primo soccorso si inseriscono in questo percorso, offrendo ai giovani un’esperienza formativa concreta che li rende protagonisti attivi e consapevoli.

Desidero rivolgere un sincero ringraziamento alle istituzioni, in particolare alla Regione Toscana e al Comune di Orbetello, per il patrocinio e il sostegno all’iniziativa. Un ringraziamento speciale, inoltre, ai volontari del Comitato Cri Costa d’Argento, che con dedizione, passione e straordinaria professionalità hanno reso possibile un’organizzazione impeccabile dell’evento».

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Orbetello, con il contributo del Consiglio regionale della Toscana. I ringraziamenti vanno inoltre al Comitato Cri Costa d’Argento per il fondamentale supporto organizzativo e logistico.