GROSSETO – Non è neppure stata finita e in alcuni tratti della Siena-Grosseto l’asfalto già si sta deteriorando.

A segnalare la situazione un nostro lettore che sottolinea la situazione che riguarda più tratti della Senese.

«Si parla tanto del raddoppio in corso (storia infinita), ma ci sono dei tratti, appunto già raddoppiati, che sono stati chiusi, riaperti, e poi richiusi da anni, senza che nessuno stia facendo nulla – afferma –. A Casal di Pari sta cedendo anche la corsia “sana”».

«Sono un pendolare giornaliero della Grosseto – Siena per lavoro – prosegue -, e sono molti i tratti interessati da problemi, sia nel versante senese che maremmano. Un punto si trova prima della galleria di Casal di Pari in direzione Siena. Poi Campagnatico, in direzione Grosseto. E infine il viadotto Sorra, tra San Rocco a Pilli e l’uscita della tangenziale ovest di Siena».

Praticamente in alcuni punti si viaggia su una sola corsia perché l’altra è chiusa (da tempo) e in quell’unica aperta si stanno formando crepe importanti nell’asfalto.

Una situazione anche pericolosa, visti i restringimenti della carreggiata e l’asfalto non ottimale che, specie in caso di maltempo, può essere causa di incidenti.