FOLLONICA – Danni all’aiuola in piazza Guerrazzi, nella vasca davanti al monumento della porta in marmo.

L’area verde, adottata dall’Avis ormai da qualche anno, era stata curata nell’ultimo periodo da ragazzi disabili del centro diurno Urlapicchio attraverso un progetto di collaborazione. Proprio di recente l’aiuola era stata risistemata con nuove piante e nuovi fiori.

Stamani la brutta sorpresa: dove prima si trovavano alcuni fiori colorati (soprattutto sul bordo e nella composizione al centro) ora si notano buche nel terreno e segni di danneggiamento.

Sulle cause non c’è certezza, ma in diverse occasioni sono stati visti padroni far entrare i cani all’interno dell’aiuola come se nulla fosse. In certi casi poi anche genitori disattenti lasciavano che i loro figli calpestassero i fiori. Probabile anche che questa mancanza di cura e di rispetto abbia contribuito ad indebolire le piante più fragili e che il vento della scorsa notte non abbia aiutato. Senza considerare l’ipotesi che i fiori siano stati portati via di proposito.

In ogni caso l’appello della sezione Avis di Follonica, che ha comunicato l’episodio al Comune, è che i frequentatori della zona curino di più quello che dovrebbe essere considerato un bene di tutti.