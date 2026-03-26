Foto di repertorio

ORBETELLO – Una bomba, probabilmente un ordigno bellico, è stata rinvenuta questa mattina vicino all’Aurelia, in zona Talamonaccio.

L’area deve essere disboscata per consentire i lavori della ciclovia Tirrenica. Per questo motivo erano in corso le operazioni di indagine bellica con i metal detector, cosa che si è resa necessaria in quanto in periodo di guerra l’area è stata pesantemente bombardata.

Proprio queste indagini hanno portato al rinvenimento della bomba da 500 libbre.

Nell’area, poco più in altro, c’era la santabarbara, ossia il deposito di munizioni, mentre poco distante, andando verso la collina, c’è un condominio di casette detto le casermette, che erano alloggi militari (tra l’altro poco distante fu rinvenuto anche il celebre frontone di Talamone).

Il Comune avrebbe già fatto la comunicazione del rinvenimento alla Prefettura che a sua volta contatterà gli artificieri per lo spolettamento e per il successivo brillamento in una cava.

Non c’è ovviamente ancora la data per questo spolettamento, ma è molto probabile che l’operazione richieda la chiusura dell’Aurelia per il tratto interessato e l’evacuazione delle case limitrofe.