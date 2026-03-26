MANCIANO – Il Comune di Manciano, attraverso l’assessorato al Turismo, avvia un nuovo progetto dedicato al rafforzamento della qualità dell’accoglienza e dell’esperienza sul territorio, coinvolgendo non solo le strutture ricettive e gli operatori turistici, ma l’intero sistema delle attività che ogni giorno entrano in relazione con il pubblico.

Ristoranti, bar, negozi, tabacchi, esercizi commerciali e servizi: un insieme diffuso che contribuisce in modo concreto alla percezione e alla qualità del territorio, sia per chi lo visita sia per chi lo vive quotidianamente.

Il percorso, completamente gratuito, si aprirà con un primo incontro in programma mercoledì 8 aprile alle 15 al Cinema di Manciano, momento introduttivo pensato per condividere una riflessione sul turismo contemporaneo e sulle opportunità che si aprono per tutte le attività coinvolte nell’accoglienza.

A guidare l’incontro sarà Miles Furnell, formatore e consulente specializzato nello sviluppo dell’esperienza di ospitalità e nella valorizzazione dei territori.

«Quando parliamo di accoglienza non possiamo limitarci alle strutture turistiche – sottolinea l’assessore al Turismo Andrea Caccialupi –. L’esperienza di chi arriva a Manciano passa da ogni luogo e da ogni incontro: un bar, un negozio, un ristorante, un servizio. Per questo abbiamo voluto costruire un progetto aperto a tutte le attività del territorio che hanno un rapporto diretto con il pubblico. L’obiettivo è condividere strumenti e visione, per rafforzare insieme la qualità dell’accoglienza e valorizzare in modo più consapevole il nostro territorio».

L’incontro dell’8 aprile rappresenta il primo passo di un percorso che punta a mettere in rete competenze, esperienze e buone pratiche, offrendo alle attività locali occasioni concrete di confronto e crescita.