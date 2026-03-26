Foto di repertorio

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Poco da fare per la Blue Factor al pala Tori: il Sarzana, nel recupero infrasettimanale della 22esima giornata stende il Castiglione per 7-1 (nella foto d’archivio, un momento del match di andata). Una partita comunque sempre in mano ai liguri, con i biancocelesti che soprattutto nel primo tempo hanno avuto delle belle occasioni per rimanere agganciati, non sfruttando qualche superiorità. Bracali deve fare a meno ancora di Saitta e da fiducia a Irace che farà fino alla fine la sua parte. La partita si sblocca dopo 6′ ed è un break di Munne che serve Borsi che da destra infila il portiere, 1-0. Il Castiglione sbanda e subisce subito il raddoppio: Rubio da dietro porta serve l’accorrente Munne, e lo spagnolo incrocia per il 2-0. La gara vive di lampi e il quintetto di Bracali prende le misure ai rossoneri. All’11’ Manrique si prende il blu, fallo su Esquibel. Nei due minuti di power play il Sarzana si difende bene e anzi Corana para anche un rigore a Cabiddu, steccata in area di De Rinadis. Poi anche Maldini prende un blu: aggancio su Tabarelli.

Questa volta in inferiorità il Castiglione trova il gol: Esquibel soffia la pallina a De Rinaldis e dopo la volata batte Corona, 2-1. Anche Rubio prende un blu: e come il Sarzana, in inferiorità, beffa Irace dopo un veloce contropiede, 3-1. Ad inizio ripresa dopo 5′ il Sarzana chiude i conti. Discesa di Rubio e assist a sinistra per il liberissimo De Rinaldis che al volo fa secco Irace, 4-1. Borsi stende Escobar lanciato a rete sulla linea dell’area di rigore, e si prende un blu: i maremmani reclamano per un tiro diretto che però non viene assegnato. E il Sarzana invece segna addirittura, ancora in inferiorità con Tabarelli, che esce da dietro porta e con un alza e schiaccia fa 5-1. Nel finale Angeletti da sinistra trova il 6-1. E quasi a fil di sirena Manrique in slalom piazza la pallina sotto la traversa, 7-1. Sabato nuova trasferta a Giovinazzo per il Castiglione.

Sarzana-Blue Factor Castiglione 7-1

SARZANA: Simone Corona, (Alessandro Grossi); Davide Borsi, Santiago Marcelo Manrique Esquibel, Lucas Ezequiel Tabarelli Lobos, Xavier Rubio Civit, Lorenzo Angeletti, Jan Munne Mas, Alessio Lavagetti, Francesco De Rinaldis. All. Sergio Festa.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Gabriele Irace, (Michael Saitta); Mattia Maldini, Diego Guarguaglini, Brando Santoni, Facundo Gabriel Esquibel Fernandez, Diego Bracali, Alberto Cabiddu, Oscar Lasorsa, Tomas Escobar Avellaneda. All. Massimo Bracali.

ARBITRI: Luca Molli di Viareggio e Mauro Giangregorio di Giovinazzo.

RETI: pt (3-1) 6’59 Borsi (S), 7’49 Munne (S), 14’27 Esquibel (C) 16’25 Tabarelli (S); st 5’32 De Rinaldis (S), 7’44 Tabarelli (S), 23’10 Angeletti (S), 24’32 Manrique (S).

Serie A1 – 22a giornata recupero 25 marzo

Indeco Afp Giovinazzo.Cgc Viareggio 5-2

Sarzana-Blue Factor Castiglione 7-1

La classifica

Bassano 60 punti; Trissino 59; Cgc Viareggio, Valdagno 48; AW Lodi 44; Hrc Monza 42; Cp Grosseto 34; Follonica, Sarzana 28; Azzurra Novara 20: Forte dei Marmi 18; Afp Giovinazzo 17; Castiglione 10; Breganze 6

Serie A1 – 24a giornata 28/29 marzo

Indeco Afp Giovinazzo-Blue Factor Castiglione

Bcc Centropadana Lodi-Forte dei Marmi

Innocenti Cos. Follonica-Tr Azzurra Novara

Breganze-Why Sport Valdagno

Sarzana-Cp Grosseto

Cgc Viareggio-Teamservicecar Hrc Monza

Trissino-Ubroker Bassano