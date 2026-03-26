FOLLONICA – Cambio panchine in uno dei punti centrali della città, in piazza Sivieri e sotto il portico di via Roma.

Le nuove panchine

I lavori di sostituzione sono stati eseguiti ieri e per le nuove panchine si è scelto un design più sobrio e minimalista, con barre sottili e scure sia per la seduta sia per lo schienale. La struttura è sostenuta da due basi rotonde di colore chiaro.

Di fatto le panchine sostituiscono quelle storiche della piazza, fabbricate il secolo scorso con elementi in ghisa, dall’aspetto più tradizionale.

Le vecchie panchine e la panchina contro la violenza sulle donne

Le dodici panchine vecchie non sono state buttate, come riferisce l’assessore al Decoro urbano Sandro Marrini: «Sono state messe in magazzino per capire se potranno essere recuperate. Si tratta di un cambio di arredo urbano necessario a causa dell’usura, per rendere la città migliore. Il tutto ad un costo contenuto».

In molti si sono però chiesti che fine farà la panchina rossa che si trovava sotto al portico, dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne. Anche in questo caso la panchina è stata spostata in magazzino, insieme alle altre due panchine dedicate a temi sociali un tempo sotto al municipio: «Le panchine dedicate come quella sotto il porticato in piazza Sivieri e sotto al Comune verranno manutentate e troveremo loro una collocazione diversa – dichiara Marrini insieme all’assessore per le Pari Opportunità Azzurra Droghini -. Verranno valorizzate, in collaborazione con le scuole e con le associazioni, nel massimo del rispetto. Da parte nostra non c’è nessun tipo di dimenticanza né di menefreghismo».

La questione era stata sollevata qualche mese fa anche in Consiglio comunale da parte dell’opposizione, che aveva preso atto della decisione dell’Amministrazione. Per le panchine dedicate a temi sociali (quella di piazza Sivieri era stata dipinta da Dario Vella nel 2020) si troverà dunque una nuova posizione, dopo averle restaurate.

In città inoltre arriveranno anche altri arredi che il Comune ha già ordinato: dalle rastrelliere porta bici a nuovi giochi per i parchi e cestini per i rifiuti.