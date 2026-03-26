GAVORRANO – Il gruppo consiliare “Noi, per Gavorrano!” ha presentato due interrogazioni consiliari con richiesta di risposta scritta in Consiglio comunale, accendendo i riflettori sullo stato dei lavori pubblici a Gavorrano.

Al centro della richiesta ci sono due interventi ritenuti strategici per il territorio: la nuova mensa scolastica e la palestra della scuola elementare “R. Fucini” di Bagno di Gavorrano, entrambe opere finanziate con fondi Pnrr.

“Servono risposte chiare e trasparenti”

“Abbiamo presentato queste interrogazioni per ottenere risposte puntuali e trasparenti su due interventi fondamentali per la nostra comunità”, spiega il capogruppo Andrea Maule.

Secondo quanto emerso dalle verifiche effettuate dal gruppo, «i cantieri risultano ancora attivi nonostante i cronoprogrammi prevedessero la conclusione dei lavori entro scadenze già fissate».

Ritardi e verifiche sui fondi Pnrr

Una situazione che, secondo l’opposizione, merita approfondimenti, anche alla luce dei vincoli stringenti legati ai finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

“Seguiamo con attenzione e rigore tutti i cantieri aperti – sottolinea il consigliere Claudio Asuni – perché si tratta di opere realizzate con soldi pubblici e devono essere gestite con la massima responsabilità”.

Le interrogazioni mirano a chiarire diversi aspetti: se le opere siano state formalmente ultimate nei tempi previsti, se risultino già funzionali e quali interventi restino ancora da completare, oltre alla coerenza tra lo stato dei lavori e quanto comunicato agli enti finanziatori.

“Strutture fondamentali per famiglie e studenti”

“Ci auguriamo che si possa arrivare rapidamente alla conclusione degli interventi – aggiunge il consigliere Giacomo Signori – perché parliamo di strutture importanti per studenti e famiglie, che devono essere rese disponibili nel più breve tempo possibile”.

Il rispetto delle tempistiche nei progetti finanziati con fondi PNRR viene indicato come un elemento cruciale non solo dal punto di vista amministrativo, ma anche per la credibilità dell’ente.

“Nessuna polemica, ma trasparenza”

“Le interrogazioni nascono con un intento molto chiaro: fare chiarezza – conclude la consigliera Chiara Vitagliano – senza alcuna volontà di alimentare polemiche inutili, ma con l’obiettivo di garantire trasparenza e correttezza nell’azione amministrativa”.