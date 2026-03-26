SATURNIA – Spettacolo e agonismo alla finale del Maremma Golf Region Challenge 2026 disputata presso Golf Club Terme di Saturnia. Il prestigioso circuito golfistico, andato in scena tra febbraio e marzo, ha coinvolto alcuni dei più importanti circoli della Maremma e della costa Toscana ovvero il Golf Club Punta Ala, il Golf Club Argentario, il Golf Club Terme di Saturnia, il Golf Club Toscana, il Club Riva Toscana, il Marina Velca e il Golf Club La Bagnaia, a conferma dell’alto livello sportivo e organizzativo della manifestazione.

Il circuito si è svolto con formula di gioco su 18 buche, Individuale Stableford con handicap, suddivisa in tre categorie, oltre alla classifica del lordo generale.

Al termine delle sette tappe, il punteggio di ciascun circolo è stato determinato dalla somma dei sei migliori risultati netti e dei quattro migliori risultati lordi ottenuti dai propri soci in ogni gara. Il titolo Challenge è stato quindi assegnato al club capace di totalizzare il maggior numero di punti complessivi.

A conquistare l’edizione 2026 è stato il Golf Club Punta Ala, che grazie a una partecipazione costante e a prestazioni di alto livello in tutte le tappe del circuito è riuscito a imporsi con merito ed ampio punteggio nella classifica finale.

Il prestigioso trofeo Challenge sarà custodito presso il circolo di Punta Ala fino alla prossima edizione del circuito.