CAPALBIO – L’amministrazione comunale porge le più sentite condoglianze alla famiglia Bartolini, alla moglie Anna, alle figlie Michela ed Eleonora, ai generi Riccardo e Diego e ai nipoti Flavio e Virginia per la scomparsa di Paolo Bartolini, noto imprenditore agricolo e presidente della Comunione Capalbiaccio.

“Ho sempre apprezzato – dichiara il sindaco Gianfranco Chelini – la sua serietà e generosità, due caratteristiche che ho riscontrato nella sua attività svolta per la Comunione Capalbiaccio e che ho ritrovato nei momenti di svago e nelle cacciate fatte assieme”.

Paolo Bartolini, negli anni, è stato presidente della Cantina sociale di Capalbio, membro del consiglio di amministrazione del Consorzio bonifica Osa Albegna e, per dodici anni, della Banca credito cooperativo di Capalbio.

“Era veramente una brava persona – dice Gianfranco Frullatori, consigliere della Comunione Capalbiaccio e amico di Paolo Bartolini –. Sempre sorridente e generoso con tutti, è stato un lavoratore instancabile che si è sempre dedicato con passione alla sua Azienda agricola Capalbio e alla nostra comunità”.