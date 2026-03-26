GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi giovedì 26 marzo 2026
Ariete – Serve più metodo oggi.
Toro – Concretezza efficace.
Gemelli – Comunicazione attenta.
Cancro – Sensibile ma lucido.
Leone – Energia controllata.
Vergine, segno del giorno – Precisione e organizzazione ti permettono di fare ordine in una situazione complessa. Oggi il tuo approccio analitico fa la differenza.
Consiglio escursione: visita il Monastero del Siloe a Poggi del Sasso, luogo essenziale e ordinato, perfetto per ritrovare chiarezza.
Bilancia – Equilibrio nelle scelte.
Scorpione – Intuizione profonda ma pragmatica.
Sagittario – Energia misurata.
Capricorno – Strategia vincente.
Acquario – Idee concrete.
Pesci – Sensibilità stabile.