Foto di repertorio

GROSSETO – Ventidue società divise in 5 gironi, 50 partite in programma sul sintetico dello stadio Passalacqua di via Australia: sono i numeri condensati che animano la 14esima edizione della coppa Minipassalacqua (nella foto d’archivio la premiazione dell’Invictasauro, vincitore dell’edizione 2022). Il contorno e l’anima sono di Gianluca Piola, ideatore, sognatore e regista di questa manifestazione giovanile. “Quando mi sono accorto che le domande superavano di molto il classico numero delle 16 partecipanti, ha prevalso la volontà di accettarle per non lasciare indietro nessuno – spiega – lo sforzo è stato grande, ma è notevole anche la gratificazione di notare come questo torneo compie 14 anni tra l’entusiasmo e la voglia di esserci. Un compleanno da gustare giorno dopo giorno”.

La fonte è la collaborazione tra la Nuova Grosseto Barbanella con la Formazione Calcio Minipassalacqua di Piola, è riservata alla categoria Giovanissimi nati dal 1 gennaio 2011 per i maschi e dal 1 gennaio 2009 per le femmine, tutti regolarmente tesserati alla Figc. I gironi A, B e D sono composti da squadre del 2011, quelli C1 e C2 da squadre 2012.

Nel girone A giocheranno Atletico Piombino, Castiglione, Grosseto e Virtus Maremma; nel B Follonica Gavorrano, Marina, Orbetello e Roselle; nel C1 militeranno Atletico Maremma, Grosseto, Manciano, Nuova Grosseto e Salivoli; nel C2 Follonica Gavorrano, Invictasauro, Pro Soccer Lab, Roselle e Virtus Maremma; infine nel gruppo D Invistasauro, Nuova Grosseto, Pro Soccer Lab e Venturina.

Al termine della fase eliminatoria le due migliori dei raggruppamenti A, B e D con le due migliori provenienti dai gironi C1 e C2 accedono alla fase ad eliminazione diretta seguendo questo schema:

E) 1ª classificata A – 2ª B

F) 1ª classificata B – 2ª proveniente da C1 e C2

G) 1ª classificata proveniente dai gironi C1 e C2 – 2ª D

H) 1ª classificata D – 2ª A

Semifinali: E-G e F-H

Le vincenti giocheranno per la finale 1°-2° posto; le perdenti la finale 3°-4° posto.

La gara iniziale sarà Invictasauro-Venturina di martedì 21 aprile, la finalissima è in programma giovedì 11 giugno.