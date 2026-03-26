CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Presentazione ufficiale in Consiglio comunale del Controllo di Vicinato (Acdv) Castiglione della Pescaia.

Il riconoscimento, siglato lo scorso anno insieme alla Prefettura, conferma il sostegno istituzionale e il ruolo attivo del Controllo di Vicinato su tutto il territorio castiglionese, rafforzando la collaborazione con le forze di polizia e le istituzioni locali.

Coordinatore generale dell’Acdv è Ivan Carito, affiancato dal presidente Fernando Raffero e da una rete di vice coordinatori nelle diverse frazioni, Marco Bartoletti, Fiorella Mariani, Pierpaolo Renieri, Carlo Giannarelli, Alessandro Papini, Krizia Carito, punti di riferimento fondamentali per il presidio e il monitoraggio del territorio.

«Desidero esprimere un sincero ringraziamento al Controllo di Vicinato – dichiara la sindaca Elena Nappi – per l’importante lavoro che svolge ormai da tempo e per la collaborazione attiva che abbiamo costruito insieme. La loro presenza ci consente di avere un presidio costante sul territorio, con occhi attenti anche nelle zone più distanti e isolate, campagne e frazioni lontane dal capoluogo, dove la presenza delle forze dell’ordine, di Carabinieri e Polizia Municipale, può essere meno immediata. Il loro impegno è continuo, durante tutto l’anno, e non solo nei periodi di maggiore affluenza turistica. Questo rappresenta per noi un valore aggiunto fondamentale per la sicurezza e la serenità della nostra comunità».

«Il Controllo di Vicinato è un movimento civico che collabora con le forze di polizia e rappresenta una forma di partecipazione attiva a tutela della sicurezza del territorio. È uno sguardo attento e consapevole su ciò che accade ogni giorno: gli occhi del territorio, capaci di individuare e segnalare tempestivamente le criticità presenti in ogni zona, senza mai invadere la privacy dei cittadini. Sicurezza partecipata significa collaborazione, responsabilità e attenzione condivisa, per costruire insieme una comunità più sicura».

«In estrema sintesi – spiega il coordinatore Ivan Carito -, l’associazione Controllo del Vicinato è uno strumento di prevenzione della criminalità che presuppone la partecipazione attiva dei cittadini con gli Enti pubblici e le Forze di Polizia, statali e locali. L’ obiettivo primario è quello della realizzazione e messa in atto del concetto di “sicurezza partecipata”. Ringraziamo il Comune di Castiglione della Pescaia per l’interesse dimostrato e per la collaborazione in divenire, volta alla realizzazione dello sviluppo di una cultura della partecipazione alle tematiche della prevenzione, del degrado urbano, ed alla collaborazione attiva dei cittadini».