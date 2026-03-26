FOLLONICA – Novità in casa Follonica Hockey 1952. La società del golfo e Sergio Silva, allenatore della prima squadra militante in Serie A1, comunicano congiuntamente la decisione di interrompere a fine stagione, dopo sei anni, la loro collaborazione.

“Il Follonica Hockey 1952 – ha diramato la società – esprime la soddisfazione per il lavoro svolto da Sergio Silva in questi sei anni che costituiscono un ampio periodo di collaborazione, con Silva, il Follonica ha ottenuto risultati rilevanti: una super coppa italiana, due finali WSE, una finale di coppa Italia, semifinale supercoppa Europea, semifinale Trophy e piazzamenti sempre di altissimo valore nei Campionati. A Sergio ed alla sua famiglia auguriamo un sereno futuro ed ogni successo professionale, convinti come siamo della sua professionalità dimostrata in questi anni di collaborazione. All’allenatore ed alla squadra chiediamo il massimo impegno per questo fine campionato che ci riserverà ancora partite importanti e obbiettivi da raggiungere anche per programmare al meglio la prossima stagione.

Sabato 28 alle 20,45 a Follonica al Capannino arriva il Novara e si prospetta una bella partita e quindi invitiamo tutti i sostenitori ad essere presenti”.