BARBERINO DI MUGELLO – Drammatico incidente nella notte lungo l’autostrada A1, dove un uomo ha perso la vita in un violento scontro che ha coinvolto più veicoli.
L’allarme è scattato alle 00:25 al chilometro 258 in direzione Sud, nel territorio comunale di Barberino di Mugello. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Barberino di Mugello.
L’auto fuori controllo dopo la galleria
Secondo una prima ricostruzione, un’autovettura con a bordo due persone, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo in uscita da una galleria, finendo contro un mezzo pesante fermo in un’isola di sosta.
Successivamente, il veicolo è tornato al centro della carreggiata, dove è stato violentemente urtato da altri due mezzi pesanti in transito.
Maltempo al momento dell’incidente
Al momento dello schianto, la zona era interessata da una forte perturbazione con grandine, elemento che potrebbe aver contribuito alla perdita di controllo del veicolo.
Un morto e un ferito
I Vigili del fuoco hanno estratto dall’abitacolo un uomo, classe 1978, per il quale il medico intervenuto sul posto ha constatato il decesso.
La seconda persona a bordo è stata invece soccorsa dal personale sanitario e trasportata in ospedale.
Autostrada bloccata per i soccorsi
La circolazione lungo il tratto interessato è rimasta bloccata per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area.
Sull’esatta dinamica dell’incidente sono in corso accertamenti da parte delle autorità competenti.