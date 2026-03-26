GROSSETO – Anticipo di campionato imperdibile per gli appassionati di calcio maremmani con il derby tra Grosseto e Follonica Gavorrano (foto d’archivio di Paolo Orlando). In questo 29esimo turno si preannuncia una gara da scintille agonistiche: i biancorossoblù dovranno sfoderare la loro migliore versione per poter puntare a portare via punti alla capolista e guardare alla salvezza diretta, mentre il team biancorosso, al momento a più 14 dalla coppia delle seconde Tau e Seravezza dopo la vittoria con la Terranuova Traiana, punta alla vittoria che significherebbe l’agognato titolo di campione del girone E.

“Andiamo a fare la nostra partita – ha commenta il tecnico minerario Lucio Brando –. Sappiamo che dobbiamo andare a cercare di fare grosse prestazioni dappertutto. È una partita che stimola molto e che dobbiamo andare a fare con le nostre armi, avendo voglia di dimostrare qualcosa”.

“Sarà un’altra partita dove ci saranno i tre punti in palio – ha aggiunto il centrocampista Simone Marino –. Dobbiamo fare ovviamente più punti possibile in queste ultime sei partite, quindi andremo lì e cercheremo di fare risultato”.

La gara del girone di andata al Malservisi-Matteini è stata spettacolare e ricca di gol. Ad avere la meglio è stato il Grosseto, che ha battuto i biancorossoblù per 2-4 ribaltando il momentaneo 2-1 dei minerari. Tre doppiette che hanno visto protagonisti Mutton, Marzierli e Sabelli.

Per quanto riguarda gli altri precedenti tra le due squadre negli ultimi anni, la sfida del girone di andata giocata al Malservisi-Matteini lo scorso anno è terminata sullo 0-2 per il Grosseto, che ha sigillato la vittoria nel primo tempo grazie alle reti di Sabelli al 18′ e Benucci al 30′. Nel ritorno il pirotecnico 2-2, con la rete nel finale di Lo Sicco (doppietta per lui) a ristabilire la parità, con le reti del Grosseto siglate da Sinigagliesi e Dierna.

Nella stagione 2023/24 la sfida giocata tra le mura amiche era terminata sull’1-1, con il gol di Lo Sicco che aveva risposto su punizione nella ripresa al gol lampo di Arcuri. Quella dello Zecchini, invece, era terminata con la vittoria di misura per il Grosseto, a cui era bastato il gol di Romairone nel secondo tempo per avere la meglio.

Nella stagione 2022/23 era arrivato invece il successo casalingo per il Follonica Gavorrano, un 2-1 frutto della doppietta di Marcheggiani, intervallata dal gol di Ciolli. Il match dello Zecchini era invece terminato sullo 0-0.

Tra le due squadre c’era poi stato un pareggio per 1-1 nella stagione 2019/20, quella del Covid (in gol anche Grifoni), salvo poi vedere la sospensione del campionato.

Per quanto riguarda gli ex, nella rosa del Grosseto militano Federico Ampollini, Matteo Masini, Vieri Regoli e Lorenzo Benedetti. Tra i minerari il portiere Laerte Tognetti, Gino Bernardini (che ha giocato nella Primavera biancorossa) e Damiano Rinaldini.

Sulla panchina biancorossa siede mister Paolo Indiani, che ha allenato a Gavorrano dall’ottobre 2019 al giugno 2020, mentre Filippo Vetrini è stato direttore generale dei biancorossoblù per circa 12 anni.

Il fischio d’inizio è sabato 28 alle 15, al Carlo Zecchini di Grosseto.

La classifica:

Grosseto 66 punti; Tau Altopascio, Seravezza 52; Siena 48; Prato (-2), Terranuova Traiana 45; Foligno 43; Scandicci 40; Aquila Montevarchi 39; Sporting Trestina 37; Ghiviborgo 36; Camaiore 32; San Donato Tavarnelle 30; Orvietana, Follonica Gvaorrano 29; Poggibonsi 24; Cannara, Sansepolcro 18.