ORBETELLO – Pubblicata la graduatoria provvisoria per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (Erp) a Orbetello, anno 2025.

La graduatoria, pubblicata in forma anonima secondo la normativa della privacy (contiene il solo numero di pratica assegnato alla domanda e comunicato ai concorrenti), è consultabile sul sito internet istituzionale del Comune di Orbetello all’indirizzo web www.comune.orbetello.gr.it, nella sezione riguardante il servizio politiche abitative o presso l’Ufficio Urp, piazza Plebiscito 1, Orbetello piano terra, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 16.

Gli interessati possono presentare opposizione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria.

Per chiarimenti e/o informazioni o nel caso in cui non fosse stato ricevuto il numero pratica si può telefonare al numero 0564/861228 o scrivere a [email protected]