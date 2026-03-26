MONTE ARGENTARIO – «Sui cassonetti interrati nel Comune di Monte Argentario siamo di fronte all’ennesimo caso di gestione approssimativa, contraddittoria e poco trasparente da parte dell’amministrazione». A tornare sull’argomento è Marco Nieto, capogruppo di opposizione di Svolta per l’Argentario, chiedendo le dimissioni dell’assessore all’Ambiente.

«Il 7 marzo l’assessore all’Ambiente Michele Vaiani liquidava le criticità parlando di una “variante non sostanziale”, minimizzando modifiche che già allora apparivano evidenti: il passaggio da cassonetti completamente interrati a soluzioni seminterrate, con un impatto ben diverso sul paesaggio e sull’organizzazione degli spazi urbani. Nello stesso intervento si rassicurava inoltre che il parere paesaggistico era già stato acquisito, lasciando intendere che tutto fosse sotto controllo. Oggi scopriamo invece che non era così».

«L’amministrazione approva infatti una variante “sostanziale”, che modifica posizionamenti, configurazioni e introduce nuove postazioni. Ci troviamo di fronte un progetto che è stato cambiato in modo significativo dopo essere stato presentato come definito – prosegue Nieto -. La giustificazione addotta della presenza di sottoservizi non rilevati è ancora più grave del problema che dovrebbe spiegare. Significa che il progetto è stato portato avanti senza le necessarie verifiche tecniche preliminari, scaricando poi sui cittadini le conseguenze di errori che potevano e dovevano essere evitati».

«Non solo. Sul piano paesaggistico si continua a procedere con una leggerezza incomprensibile. Il passaggio a soluzioni seminterrate e lo spostamento delle postazioni in aree vincolate comportano un impatto evidente e non paragonabile a quello originariamente previsto. In questo contesto, parlare ancora di procedura paesaggistica semplificata appare del tutto inadeguato. Serve una valutazione ordinaria, completa e trasparente, non scorciatoie amministrative. Siamo quindi di fronte a una sequenza di fatti inequivocabili: prima si minimizza parlando di variante non sostanziale, poi si approva una variante sostanziale; prima si comunica un quadro definito, poi si interviene pesantemente sul progetto; prima si rassicura, poi si corregge in corsa».

«Questo non è solo un errore tecnico, è un problema politico, in quanto si continua ad amministrare senza una visione chiara, senza adeguata programmazione e senza il necessario rispetto per i cittadini, che hanno diritto a informazioni corrette e a scelte ponderate – conclude il capogruppo di Svolta per l’Argentario -. Per queste ragioni riteniamo che l’assessore all’ambiente Michele Vaiani non sia più nelle condizioni di ricoprire il proprio ruolo con la credibilità e la lucidità necessaria. Chiediamo quindi le sue dimissioni immediate».